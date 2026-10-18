Moncalieri celebra l'autunno: nel Giardino delle Rose ritorna la magia della XII edizione di "Fiorile"

Sabato 24 e domenica 25 ottobre il Giardino delle Rose del Castello Reale di Moncalieri riaprirà le porte per la XII edizione di Fiorile-Orti e Fiori in Mostra. Protagonista del weekend sarà la grande mostra-mercato con i migliori vivaisti del territorio, le eccellenze enogastronomiche e gli artigiani della sostenibilità, in un'immersione totale tra rarità botaniche, colori autunnali e produzioni locali. Patrocinato e finanziato dalla Città di Moncalieri, patrocinato dalla Città metropolitana di Torino e organizzato dall’associazione culturale Giardino Forbito, l’appuntamento autunnale con Fiorile pone sempre al centro dell’attenzione il Crisantemo, il cui nome deriva dalle parole greche chrysós (oro) e ánthemon (fiore), una pianta che ha antichissime origini asiatiche e che ha significati opposti a seconda della cultura: se in Asia è simbolo di Sole, vita, gioia e longevità, in Italia viene tradizionalmente associato al lutto e alla commemorazione dei defunti, in relazione alla sua fioritura tardo-autunnale. Forte di una straordinaria resistenza al freddo e di innumerevoli varietà, il Crisantemo è un’eccellenza della floricoltura moncalierese, che Fiorile valorizza e racconta in tutte le sue sfumature.

La manifestazione, ospitata come sempre nello scenografico Giardino delle Rose del Castello Reale di Moncalieri, si aprirà con l’inaugurazione di due nuove aiuole di Crisantemi autoctoni, frutto di un progetto scaturito dalla collaborazione con i Giardinieri di Venaria. Protagoniste del fine settimana saranno le fioriture della storica Floricoltura Cargnino, accompagnate dall’intervento di Alessia Bellone, direttrice della Scuola dei Giardinieri di Venaria. A fare da cornice sonora alla bellezza del giardino saranno le note del Moncalieri Jazz Festival, a cura del Maestro Ugo Viola, con due concerti inseriti negli appuntamenti di “Jazz a Corte” e nella “Notte nera del Jazz” e con altri intermezzi musicali per l’intero weekend.

Il programma propone un intreccio di iniziative culturali e partecipative, tra cui la Festa delle Luci (Diwali), organizzata in collaborazione con l’Unione Induista Italiana Sanatana Dharma Samgha. La centrale piazza Vittorio Emanuele II ospiterà sabato 24 ottobre la creazione di un variopinto mandala di petali di Crisantemo attorno alla Fontana di Nettuno , sulle cui acque, all’imbrunire, verranno adagiati piccoli lumi galleggianti. Nello Spazio dell’Arte, invece, la pittrice Curtis Sheeran condurrà un laboratorio di acquerello botanico aperto a tutte le età e livelli di abilità. Ogni partecipante potrà realizzare l’illustrazione del proprio Crisantemo-ricordo a partire da un disegno tracciato su carta. La partnership con Agricampus del Cammino delle Colline Torinesi guiderà i visitatori in un’escursione tra sentieri e camminamenti fino alle serre della Floricoltura Cargnino, dov’è previsto un momento di musica e ristoro. A completare l’offerta della manifestazione vi saranno la classica mostra-mercato di piante e prodotti artigianali legati al giardinaggio e all’enogastronomia, affiancata da incontri, workshop, attività sulla biodiversità per adulti e bambini (in collaborazione con le associazioni Beesù e Impollinatori Metropolitani), passeggiate e intrattenimenti vari.