Moncalieri Loves Marilyn: spettacoli e progetti speciali per celebrare il talento femminile

Nel nome di un mito del cinema che evoca ancora ricordi e suggestioni anche nelle generazioni più giovani, Moncalieri Loves Marilyn è una grande manifestazione diffusa che, dal 20 ottobre al 4 novembre, trasformerà la città in un laboratorio di riflessione sul ruolo delle donne nella società contemporanea, sul talento femminile, sull’immagine pubblica, sull’impresa, sulla creatività e sulla capacità di trasformare la fragilità in opportunità.

Nel centenario della nascita della Monroe

Il progetto è stato ideato in occasione del centenario della nascita di Marilyn Monroe, una delle figure più iconiche, controverse e affascinanti del Novecento: l’obiettivo è quello di andare oltre la semplice celebrazione di un mito cinematografico per utilizzare la figura di Marilyn Monroe come strumento di dialogo tra cultura, economia, cittadinanza e mondo delle imprese.

Spettacoli, incontri, approfondimenti culturali, attività commerciali, iniziative gastronomiche, presentazioni editoriali e progetti speciali vanno a comporre una manifestazione articolata che si inserisce nel periodo della Torino Art Week, dialogando con le principali iniziative culturali dell’area metropolitana e rafforzando il ruolo di Moncalieri come città della cultura contemporanea.

Il programma

Il calendario si apre con gli incontri le letture e proiezioni intitolate Marilyn tra ascolto e visione che si terranno alla Biblioteca Civica Antonio Arduino il 20 e il 27 ottobre alle ore 20:30: le letture della prima serata saranno a cura dell’attore Ivan Ieri, cui seguirà la proiezione del celeberrimo A qualcuno piace caldo; la seconda serata vedrà invece protagonista Diego Iannaccone e verrà proiettato il film Fermata d’autobus.

Mercoledì 28 ottobre alle ore 18 la Biblioteca Civica Antonio Arduino di Moncalieri ospita l’incontro Il corpo della diva, a cura di Fondazione Circolo dei Lettori, con la lectio magistralis di Ilaria Gaspari. I capelli platino, le labbra rosse, gli occhi bistrati, il neo: non esiste nella storia del cinema, ma anche in quella della cultura pop, maschera più riconoscibile del viso di Marilyn Monroe. Ma quando Truman Capote, nel suo racconto "Una bellissima bambina" la ritrae davanti allo specchio del bagno di un ristorante cinese deserto, mentre si dipinge le labbra e fissa gli occhi nel vuoto, e alla domanda su cosa guardi risponde 'guardo lei', con quell'immagine apre un piccolo squarcio sull'ambivalente sacrificio del corpo della diva. Che per farsi icona indimenticabile è costretto a una metamorfosi irreversibile, uno smarrimento definitivo per cui non esiste risarcimento. Gli incontri e le proiezioni in biblioteca sono a ingresso libero fino a esaurimento posti.

Il clou il 3-4 novembre alle Limone

Giovedì 29 ottobre, in occasione dell’inaugurazione di Paratissima e in collaborazione con Club Silencio, sarà realizzata a partire dalle ore 19 presso il Real Collegio Carlo Alberto di Moncalieri una installazione interattiva dedicata a Marilyn, visitabile in fiera fino al 1° novembre. Migliaia di foto scattate ai visitatori e rielaborate grazie a un server speciale andranno a comporre un originale mosaico raffigurante il volto di Marilyn Monroe, a cura di Paolo Mazzà da un’idea di Paolo Stratta. Gli sfondi delle fotografie saranno cambiati seduta stante dai giovani artisti dell’Accademia Cirko Vertigo, per una creazione site-specific in dialogo con lo spazio ospitante.

A seguire, sabato 31 ottobre, alle ore 16.30, presso la Sala Gialla del Real Collegio di Moncalieri, è in programma la tavola rotonda Marilyn, il cinema e la contemporaneità con Giulia Carluccio, Paolo Mereghetti, Caterina Mochi Sismondi e Piera Detassis. L’evento è organizzato nell’ambito di Paratissima: per partecipare è necessario essere in possesso del biglietto per la fiera.

Il programma culminerà il 3 e 4 novembre alle ore 21 al Teatro Fonderie Limone con Effetto Marilyn di Compagnia blucinQue, spettacolo diretto da Caterina Mochi Sismondi: a partire da un’icona – una donna, una diva – e attraverso il movimento degli artisti, suggestioni visionarie e colonne sonore, nasce Effetto Marilyn, con il quale la compagnia blucinQue indaga le sfaccettature dell’universo femminile.

I commenti

“Non è casuale che ci ritroviamo proprio il 14 ottobre: in questa stessa data, nel 1950, usciva Eva contro Eva, uno dei grandi capolavori della storia del cinema e uno dei primi film a dare visibilità a una giovanissima Marilyn Monroe. Una coincidenza particolarmente significativa nell’anno in cui celebriamo il centenario della sua nascita – spiega Paolo Stratta, Direttore Generale di Fondazione blucinQue - Marilyn Monroe è stata molto più di un’icona cinematografica: è una figura che continua a interrogare il nostro tempo, attraverso la complessità della sua identità artistica, il rapporto con la notorietà, la libertà di espressione e il desiderio di affermarsi oltre gli stereotipi. Con Moncalieri Loves Marilyn vogliamo restituire questa ricchezza, costruendo un percorso che intreccia cinema, spettacolo dal vivo e incontri, capace di avvicinare pubblici e generazioni differenti. Il nostro desiderio è che Moncalieri diventi, attraverso questo progetto, un luogo di incontro tra la memoria del grande cinema e i linguaggi della contemporaneità - prosegue Stratta -. Celebrare Marilyn significa anche riflettere sul ruolo delle donne nello spettacolo, sulla costruzione dell’immagine pubblica e sulla forza dell’arte nel raccontare le contraddizioni della società. Un’occasione per riscoprire una protagonista straordinaria del Novecento, guardandola non soltanto attraverso il mito, ma soprattutto attraverso il suo talento, la sua sensibilità e la sua modernità”.

"A cent'anni dalla nascita di Marilyn Monroe, Moncalieri sceglie di non limitarsi a celebrarne il mito, ma di interrogarlo: che cosa ci dice, oggi, sul successo, sull'identità e sullo sguardo che la società posa sulle donne, e lo faremo attraversando la città e i suoi luoghi della cultura", dichiara l'Assessora alla Cultura di Moncalieri, Antonella Parigi. "È un progetto che tiene insieme linguaggi e pubblici diversi e che, nei giorni della Torino Art Week, conferma Moncalieri come parte viva della scena culturale metropolitana".

“Affacciarmi all’immagine iconica di Marilyn Monroe mi ha portato ad aprirmi con questo lavoro a tutta la storia del cinema e alle tante influenze connesse non solo ai film ma anche al mondo dell’arte - afferma la regista e coreografa dello spettacolo, Caterina Mochi Sismondi - Amo Marilyn da quando sono bambina e con questa nuova creazione, ho potuto approfondire la sua vita e ancora una volta portare lo sguardo sull’universo femminile, fatto di forza e bellezza ma anche di contraddizioni e fragilità. Una sua frase famosa che tengo a condividere cita: Le persone dolci non sono ingenue né stupide, né tanto meno indifese. Sono così forti da potersi permettere di non indossare nessuna maschera, sono libere di essere vulnerabili, di provare emozioni, di correre il rischio di essere felici”.

“Come Camera di Commercio sosteniamo volentieri questa nuova iniziativa che ci è stata proposta in occasione dell’anniversario della nascita di Marilyn Monroe, un evento che unisce cultura, spettacolo, commercio di prossimità e arte contemporanea, favorendo l’attrattività turistica della città di Moncalieri e creando connessioni importanti tra i diversi operatori dell’accoglienza locale”, spiega Massimiliano Cipolletta, Presidente dell’ente camerale.

Giuseppe La Boria, Direttore Regionale Liguria Piemonte BPER, afferma: "Moncalieri loves Marilyn offre un'occasione per riflettere sul ruolo delle donne nella società di oggi. Modello di affermazione artistica e professionale, di autodeterminazione ma anche vittima di stereotipi e pregiudizi, la Monroe, a cent'anni dalla nascita, ci invita a rimuovere quei condizionamenti che ancora oggi limitano le potenzialità che il genere femminile è in grado di esprimere. Sono valori in cui BPER si riconosce e che promuove nelle comunità in cui opera ogni giorno per costruire una società più giusta ed inclusiva".

“Da sempre convinta del valore civile e culturale della bellezza, Fresia Alluminio conferma il proprio legame indissolubile con l’arte sostenendo il progetto Moncalieri Loves Marilyn e lo spettacolo in cui culmina la manifestazione, Effetto Marilyn di blucinQue”, conclude Cristina Fresia, amministratrice delegata di Fresia Alluminio.