Volley A2/F: Monviso domina su Offanengo

Una partita dominata, senza cali di tensione pericolosi. Monviso Volley trova i primi 3 punti in casa con un 3-0 secco a Offanengo. Top scorer Pistolesi con 18 punti.

Primo set

Offanengo parte avanti 2-5. Le padrone di casa cominciano a macinare gioco e farsi sentire a muro. Con due tocchi Pistolesi mette la freccia (12-11) e spinge la squadra ai 5 set point con un ace. Chiude Lazda toccando il muro (25-19).

Secondo set

Monviso va sul 5-2 dopo uno scambio combattutissimo con un errore di Offanengo. Enneking piazza la diagonale del +4 (8-4). Tre ace non consecutivi di Farina valgono il +8 (15-7).

Monviso prende il largo sfruttando anche gli errori avversari (19-9). Chiude Pistolesi al primo set point (25-14).

Terzo set

Monviso riparte da dove aveva finito, andando sul 6-2 con un muro di Farina.

La squadra macina gioco e punti arrivando a +5, ma si fa risucchiare e sorpassare (21-22). Arrivano comunque due match point ma Lazda e Bucciarelli sprecano, così come Offanengo ed è 28-26.