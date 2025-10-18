Dispersi nei boschi di Giaveno mentre cercano funghi: salvati dai Vigili del Fuoco con elicottero

Due cercatori di funghi in difficoltà sono stati soccorsi nel tardo pomeriggio di ieri dai Vigili del Fuoco del Comando di Torino, nei boschi della zona di Giaveno. I due escursionisti, infreddoliti e affaticati, hanno lanciato l’allarme dopo essersi trovati in difficoltà durante l’escursione.

Sul posto è intervenuta inizialmente la squadra dei Vigili del Fuoco volontari di Giaveno, che, valutata la situazione, ha richiesto l'intervento dell’elicottero Drago per agevolare le operazioni di recupero in un’area impervia.

Una volta individuati, i due sono stati recuperati e trasportati in sicurezza al distaccamento dei Vigili del Fuoco, dove hanno ricevuto assistenza. Nessuno dei due ha riportato gravi conseguenze, ma l’episodio conferma quanto sia importante affrontare anche le passeggiate in montagna con la giusta preparazione e prudenza.