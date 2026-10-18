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Eventi | 18 ottobre 2026, 07:12

Impresa Reale Mutua a Brindisi: recupera da -18 e sbanca il PalaPentassuglia

Ancora una vittoria per Basket Torino dopo il difficile debutto in casa di inizio stagione

Vittoria a Brindisi per la Reale Mutua

Vittoria a Brindisi per la Reale Mutua

Impresa della Reale Mutua Basket Torino al PalaPentassuglia. I gialloblù di coach Paolo Moretti conquistano una straordinaria vittoria esterna sul campo della Valtur Brindisi, imponendosi 81-85 dopo aver completato una rimonta da -18 e infliggendo così la prima sconfitta stagionale a una delle principali candidate alla promozione, fino a quel momento imbattuta. Un successo di grande valore per Torino, il terzo consecutivo dopo quelli ottenuti contro Pistoia e Cividale, arrivato al termine di una partita che sembrava compromessa quando i padroni di casa, trascinati dal talento di Kendrick Ray e Jacorey Williams, hanno toccato il massimo vantaggio sul 60-42 a inizio ripresa. La Reale Mutua, però, non si è disunita, anzi, ha reagito alzando l'intensità difensiva, trovando fiducia e costruendo una rimonta culminata nell'ultimo quarto. Decisive le giocate di Terry Allen e Zach Harvey nel finale, con quest'ultimo miglior realizzatore gialloblù a quota 20 punti, seguito da Federico Massone (17), lo stesso Allen (14) e Simone Pepe (10), freddo con i tiri liberi decisivi che hanno sigillato la vittoria. Una vittoria di carattere e determinazione, che porta Torino a un bilancio di tre successi nelle prime quattro giornate e conferma la crescita del gruppo gialloblù.

 QUINTETTI INIZIALI

Brindisi: Caroti, Ray, Bolpin, Esposito, Williams

Torino: Massone, Pepe, Harvey, Allen, Scandiuzzi

Brindisi parte forte, affidandosi al talento del duo americano Ray/Williams. Torino fatica a contenere il dinamismo di Williams nel pitturato, ma riesce a rimanere a contatto grazie a una buona produzione offensiva, con il contributo di Scandiuzzi e Faloppa sotto canestro e le iniziative di un Thiago Villar sempre più concreto. Nel finale di primo quarto, però, Cinciarini e Mastellari permettono ai padroni di casa di allungare, portando il vantaggio pugliese a otto lunghezze alla prima pausa: 28-20.

Nel secondo periodo Brindisi raggiunge la doppia cifra di vantaggio sul 41-30. La Reale Mutua continua a soffrire il talento offensivo di Ray e Williams, protagonisti di una prima metà di gara di altissimo livello. Le difficoltà difensive iniziano a riflettersi anche nella metà campo offensiva, dove Torino perde fluidità e fatica a mettere in ritmo Allen e Harvey. Sul 45-31, al 16', coach Moretti è costretto a fermare il gioco con un timeout. Massone prova a ricucire il distacco prima dell'intervallo, consentendo ai gialloblù di rientrare negli spogliatoi sotto 51-42.

L'avvio di ripresa sembra indirizzare definitivamente la partita verso i padroni di casa: Brindisi piazza un parziale di 9-0 e tocca il massimo vantaggio sul 60-42. Torino, però, non si arrende e comincia lentamente a ricostruire la propria partita. Nonostante le difficoltà al tiro dalla lunga distanza e le percentuali inconsistenti dalla lunetta, la Reale Mutua aumenta l'attenzione difensiva e riesce progressivamente a ridurre il divario. Una fiammata offensiva di Zach Harvey riporta i gialloblù a sette lunghezze di distanza: all'ultima pausa Brindisi conduce 69-62, ma Torino è nuovamente in partita.

Nell'ultimo quarto la Reale Mutua rientra sul parquet con la determinazione necessaria per completare la rimonta. I gialloblù trovano importanti stop difensivi e ritrovano finalmente Terry Allen, riportandosi a un solo possesso di svantaggio. Le difficoltà ai tiri liberi impediscono a Torino di concretizzare subito il recupero, ma la squadra di Moretti continua a crederci e rimane aggrappata alla partita. A un minuto e mezzo dalla sirena è proprio Allen a trovare la tripla del pareggio sul 78-78. La tensione sale al PalaPentassuglia e, a quaranta secondi dal termine, Harvey firma il sorpasso gialloblù sul 79-80. Nel finale è Simone Pepe a mettere il sigillo sulla vittoria dalla lunetta, fissando il punteggio sull'81-85. Torino completa così una rimonta straordinaria, conquistando il terzo successo consecutivo e facendo cadere l'imbattibilità di una delle grandi favorite del campionato.

Coach Moretti nel postpartita: “Abbiamo reagito molto bene nel secondo tempo dopo una prima metà di gara difficile, che non avevamo approcciato nel modo giusto. Siamo rientrati in campo con l'atteggiamento giusto, aumentando l'attenzione e l'intensità difensiva. Sono molto contento della reazione della squadra e di essere riusciti a conquistare una vittoria su un campo così difficile. Faccio davvero grandi complimenti a tutti i miei giocatori.”

 Valtur Brindisi - Reale Mutua Torino 81-85 (27-20, 24-22, 18-20, 12-23)

 Valtur Brindisi: Kendrick Ray 18 (5/7, 2/6), Jacorey Williams 17 (7/8, 0/0), Ethan Esposito 16 (6/10, 0/2), Andrea Cinciarini 14 (2/2, 3/4), Lorenzo Caroti 6 (1/2, 1/5), Riccardo Bolpin 3 (0/1, 1/2), Martino Mastellari 3 (0/0, 1/3), Tommaso Fantoma 2 (1/1, 0/1), Edoardo Del cadia 2 (1/1, 0/0), Goffredo Errico 0 (0/0, 0/0), Matteo Corliano' 0 (0/0, 0/0), Cosimo De fazio 0 (0/0, 0/0). Tiri liberi: 11 / 19 - Rimbalzi: 20 4 + 16 (Ethan Esposito, Riccardo Bolpin 4) - Assist: 21 (Lorenzo Caroti 6).

 Reale Mutua Torino: Zach Harvey 20 (6/11, 2/7), Federico Massone 17 (5/8, 2/4), Terry Allen 14 (4/6, 2/5), Simone Pepe 10 (0/2, 0/2), Stefano Faloppa 8 (4/4, 0/0), Francesco Scandiuzzi 7 (2/3, 0/0), Angelo Del chiaro 5 (2/2, 0/0), Thiago Villar cristobo 4 (2/3, 0/0), Matteo Ghirlanda 0 (0/0, 0/1), Raffaele Ficetti 0 (0/0, 0/0). Tiri liberi: 17 / 28 - Rimbalzi: 30 10 + 20 (Federico Massone, Terry Allen, Stefano Faloppa 6) - Assist: 12 (Federico Massone 5).

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