"I dialoghi della Vagina": risate, emozioni e libertà al teatro Carignano

Torna a Torino, dopo quattro anni di tournée costellati di sold out in tutta Italia, I dialoghi della Vagina , la commedia scritta e diretta da Virginia Risso , giovane artista torinese tra le voci più originali del teatro contemporaneo. Lo spettacolo andrà in scena il 20 ottobre alle ore 21 al Teatro Carignano, per una serata che unisce arte, ironia e solidarietà.

L'evento è promosso dall’associazione Barcollo Ma Non Mollo, nata dall’incontro di un gruppo di pazienti oncologiche conosciutesi nel day hospital dell'Istituto di Candiolo. L'iniziativa ha infatti uno scopo nobile: il ricavato sarà destinato a progetti di sostegno emotivo, incontri con medici e professionisti, e attività dedicate al benessere fisico e mentale di chi sta affrontando un percorso di cura.

Sul palco, accanto a Virginia Risso, l'attrice Gaia Contrafatto, anch’essa piemontese e collaboratrice di lungo corso di Teatro al Femminile, la compagnia che produce lo spettacolo. In scena le due interpreti coinvolgono il pubblico con un ritmo serrato e irresistibile, mescolando umorismo e introspezione per scardinare pregiudizi e tabù legati all’universo femminile. L'interazione diretta con la platea diventa un modo per rompere non solo la quarta parete, ma anche le barriere culturali e sociali che spesso circondano il corpo e la sessualità delle donne.