Basket, Reale Mutua in trasferta a Brindisi nell’anticipo del sabato sera

Per la Reale Mutua Basket Torino è tempo di rimettersi in viaggio. Domani, sabato 17 ottobre, alle ore 20.30, i gialloblù saranno di scena al PalaPentassuglia contro la Valtur Brindisi, nell'anticipo della quarta giornata del campionato di Serie A2 Old Wild West 2026/27. Senza dubbio una delle trasferte più impegnative della stagione, sul campo di una seria candidata alla promozione, che Torino però dovrà affrontare con la fiducia trovata nelle ultime due partite e con voglia di giocarsi le proprie carte senza timori reverenziali.

La formazione di coach Paolo Moretti arriva infatti all'appuntamento sull’onda di due vittorie consecutive dopo aver reagito splendidamente al difficile esordio contro Mestre. Prima il successo esterno a Pistoia, poi la prima vittoria davanti al proprio pubblico, ottenuta domenica scorsa contro Cividale, hanno evidenziato i progressi della Reale Mutua su entrambi i lati del campo. Segnali incoraggianti per una squadra che sta trovando solidità e fiducia e che ora dovrà misurarsi con una delle formazioni più attrezzate del campionato.

Coach Paolo Moretti presenta così la trasferta: «Sabato anticipiamo la quarta giornata di campionato con una delle trasferte più lunghe e impegnative della stagione. Ci aspetta una partita complicata contro una squadra molto attrezzata e profonda, che può contare su talento e qualità in ogni ruolo. Dovremo offrire una prestazione solida e continua, essere capaci di resistere ai momenti di difficoltà che inevitabilmente incontreremo e cercare di limitare il talento dei giocatori avversari nell'arco dei quaranta minuti».

Matteo Ghirlanda, vero protagonista difensivo della Reale Mutua nelle vittorie a Pistoia e contro Cividale, aggiunge: «Affrontiamo una delle squadre più forti del campionato, con un roster lungo ed esperto. Vogliamo confermare quanto di buono abbiamo fatto nelle ultime due partite, soprattutto dal punto di vista dell'energia e dell'intensità. Contro una squadra con rotazioni così profonde sarà importante mantenere lo stesso livello di solidità per tutta la gara, partendo dalla difesa e dall'attenzione ai dettagli».

GLI AVVERSARI | VALTUR BRINDISI

La Valtur Brindisi si presenta alla sfida da imbattuta, con tre vittorie nelle prime tre giornate di campionato, confermando il proprio status di squadra candidata alla promozione. Coach Nicola Brienza può contare su uno degli organici più completi e profondi della categoria, costruito combinando giocatori di grande esperienza e qualità in ogni ruolo. Kendrick Ray, arrivato per sopperire all'assenza per infortunio di El Ellis, è una guardia dal curriculum internazionale di assoluto rilievo, con trascorsi anche in Eurolega. Jacorey Williams è un’ala dinamica che garantisce atletismo e intensità nei pressi del ferro, caratteristiche mostrate in passato anche in Serie A a Trento e Napoli. Non è da meno il nucleo italiano, a partire dal capitano Andrea Cinciarini, playmaker di grande esperienza e punto di riferimento biancazzurro, affiancato in regia da un altro playmaker di valore come Lorenzo Caroti. Tra gli esterni spiccano Martino Mastellari, pericoloso tiratore dalla lunga distanza, e Riccardo Bolpin, capace di garantire solidità difensiva e tiro da fuori, oltre al giovane Tommaso Fantoma. Nel reparto ali e lunghi, Ethan Esposito rappresenta una delle principali risorse italiane della categoria, per produzione offensiva e capacità di incidere a rimbalzo. A completare le rotazioni interne, accanto a Williams e lo stesso Esposito, ci sono Gabriele Miani, lungo capace di aprire il campo, ed Edoardo Del Cadia, che aggiunge energia e presenza fisica.

INJURY REPORT

Non prendono parte alla trasferta Matteo Corgnati, fermo per la reazione da stress al piede destro riscontrata durante la preseason, Lorenzo Benvenuti, che prosegue il percorso di riabilitazione del ginocchio destro, e Alberto Mossi, ancora a riposo dopo la commozione cerebrale rimediata nel corso di una partita del campionato U19 Eccellenza.

DIRETTA STREAMING

La sfida tra Valtur Brindisi e Reale Mutua Basket Torino, in programma sabato 17 ottobre alle ore 20.30 al PalaPentassuglia, sarà trasmessa in diretta streaming sulla piattaforma LNP Pass.