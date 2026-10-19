Luserna San Giovanni cambia le regole: contributi alle associazioni in base al valore dei progetti

Non più un aiuto per le associazioni con passività in bilancio ma un premio al valore dell’iniziativa proposta. Questa è la modifica sostanziale al regolamento e alla modulistica per accedere al contributo del Comune di Luserna San Giovanni, annunciato mercoledì 14 ottobre in Consiglio comunale dall’assessora Sonia Rostagnol. “L’obiettivo è rilanciare le iniziative e gli eventi sul territorio e rispondere al tempo stesso a una richiesta di equità nella distribuzione delle risorse” argomenta Rostagnol.

Si ipotizza un aumento del numero di associazioni beneficiarie: “In base ai vecchi criteri non ne abbiamo mai finanziate più di dieci ma sono una ventina in tutto quelle con sede in paese e registrate” spiega. Intanto, il Comune ha già aumentato la cifra stanziata: “Negli scorsi anni siamo passati dai circa 5.000 euro ai 15.000 euro. Il 2027 sarà un anno di prova per capire gli effetti dei nuovi criteri”.

Rispetto al passato ciò che conta non è dimostrare una passività in bilancio: “Continuerà ad essere necessario indicare la previsione di spesa, tuttavia bisognerà mettere in luce il valore culturale, artistico, sociale, educativo o sportivo, dell’iniziativa che si intende organizzare. Perché la valutazione dell’ente su quali progetti finanziare si baserà proprio su questo punto”.

A dicembre l’assessora convocherà una riunione con le associazioni in cui verrà presentata la nuova modulistica e i nuovi criteri. Il bando per accedere al contributo verrà pubblicato probabilmente tra gennaio e febbraio del prossimo anno.