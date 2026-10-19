San Salvario cambia volto, in via Lombroso nasce un’oasi urbana contro le isole di calore

Un’isola verde a San Salvario per combattere le "isole di calore" estive. Giovedì 22 ottobre verrà inaugurato ufficialmente in via Lombroso 1 "Oasi Urbane", l'ultimo intervento di rigenerazione che punta a cambiare il volto del quartiere con una formula semplice ma ambiziosa: meno asfalto, più natura e maggiore vivibilità.

Meno cemento, più biodiversità

L'intervento prende forma nello spazio antistante la sede dell’associazione Asai, punto di riferimento storico per l'aggregazione giovanile e sociale della zona. La trasformazione non ha un valore soltanto estetico, ma soprattutto ecologico: l'area è stata riprogettata per far fronte alle sfide climatiche che colpiscono sempre più da vicino i quartieri ad alta densità abitativa.

Tra le novità principali figurano la piantumazione di nuovi alberi e l'inserimento di essenze mellifere, preziose per sostenere gli insetti impollinatori e tutelare la biodiversità urbana. Parallelamente, la pavimentazione è stata concepita con superfici drenanti capaci di facilitare l'assorbimento dell'acqua piovana, riducendo il rischio di allagamenti durante i fenomeni meteorologici estremi e contribuendo ad abbassare le temperature durante i mesi estivi.

Dalla presentazione alla festa

Il taglio del nastro è fissato per giovedì 22 ottobre alle ore 11, momento in cui verranno illustrati i dettagli tecnici e gli obiettivi sociali del progetto alla presenza dei promotori e dei cittadini.

Ma la giornata non si esaurirà con i discorsi ufficiali. Nel tardo pomeriggio, a partire dalle 18, lo spazio si animerà con un momento di festa aperto a tutti e un aperitivo condiviso, pensati per far vivere da subito ai residenti questo nuovo punto di ritrovo nel cuore di Torino.