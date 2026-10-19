"Caro carburanti": Gtt annulla la gara da oltre 5 milioni per trovare controllori esterni

Gtt fa i conti con il rincaro dei carburanti ed è costretta ad annullare la gara da oltre 5 milioni di euro per la ricerca e l'inserimento di controllori esterni. Negli scorsi mesi l'azienda di corso Turati aveva infatti deciso di indire un bando per mettere un freno all'abitudine di viaggiare sui bus e tram senza biglietto: l'obiettivo molto ambizioso era di arrivare a schierare fino a 165 assistenti per arrivare a controllare almeno 180 passeggeri ogni giorno per addetto.

"Caro carburante"

Un proposito che per ora resta sulla carta. Ad annunciare per primo lo stop alla procedura è stato il capogruppo del M5S Andrea Russi, durante la discussione in Sala Rossa di una sua interpellanza dedicata al tema. Andando a controllare il sito del Gruppo, arriva la conferma dell'amara realtà: la gara pubblicata a fine agosto, che sarebbe scaduta domani a mezzogiorno, "è annullata a seguito della ridefinizione del quadro economico di riferimento e dei fabbisogni a causa del caro carburante".

Un bando dal valore economico importante, dal valore iniziale di 5,3 milioni di euro (poi ribassato a 5 milioni), di cui oltre 4,5 milioni e mezzo destinati al costo del personale. Ora però è tutto fermo.

Nuovi 20 lavoratori

Sul fronte dell'assistenza alla clientela si annuncia comunque una piccola novità. La municipalizzata di corso Turati ha infatti deciso per il 2027 di potenziare l'organico, assumendo nuovi venti controllori, portando così a 64 il totale dei dipendenti in house che si occupano di verificare chi non ha pagato il biglietto sui mezzi pubblici. A questi si affiancano 40 lavoratori della Holacheck.

Critico il capogruppo del M5S Andrea Russi: "I numeri forniti da GTT confermano uno svuotamento progressivo della controlleria interna: oggi ci sono 44 dipendenti GTT e 40 lavoratori esterni, dopo anni in cui le uscite dal settore hanno superato gli ingressi. Le 20 assunzioni annunciate per il 2027 dovranno segnare un cambio di rotta concreto, perché un settore così delicato ha bisogno di professionalità interne stabili e di una prospettiva chiara".

Catizone (Lega): "Serve chiarezza sulla gara"

A chiedere trasparenza sull'annullamento è il consigliere della Lega Giuseppe Catizone, che chiarisce: "questa gara non ha nulla a che fare con il rincaro dei carburanti: la motivazione addotta è incongrua e priva di fondamento logido ed economico". Uno stop che, per l'esponente del Carroccio, "rischia di compromettere gravemente i servizi essenziali di presidio, sicurezza e assistenza all'utenza del trasporto pubblico locale, vanificando le risorse amministrative già impiegate e penalizzando le aziende concorrenti che stavano predisponendo le offerte".

"E' imprescindibile fare piena luce sulla trasparenza amministrativa e gestionale di GTT S.p.A. e sulle reali motivazioni che hanno spinto i vertici aziendali a revocare una gara di tale entità economica" chiosa Catizone.