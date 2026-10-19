Lotta alle zanzare vicine alle scuole, la Città: "Nessun problema a Pozzo Strada"

Nessun allarme rosso da parte dei dati tecnici, ma attenzione alta e presidio costante fino a fine mese. La Città di Torino risponde alle segnalazioni arrivate dal quartiere Pozzo Strada relative alla presenza di zanzare nei pressi del polo scolastico tra la scuola Fattori e la scuola Perotti, tracciando il bilancio delle azioni di prevenzione e disinfestazione messe in atto sul territorio cittadino.

Il piano del Comune con Ipla

La linea dell'Amministrazione - come confermato in Consiglio dall'assessore al Verde, Francesco Tresso - si basa su una strategia consolidata e cofinanziata a metà tra Palazzo Civico e Regione Piemonte, per un valore complessivo di 80mila euro. Un'azione scientifica gestita sul campo dagli esperti dell'Ipla.

"Sulla specifica area di Pozzo Strada - ha spiegato Tresso -, i dati di monitoraggio e i rilievi tecnici non hanno mostrato criticità particolari o anomalie rispetto alla media stagionale. Inoltre, agli uffici non risultavano precedenti segnalazioni formali sulla zona. Ciò nonostante, la Città ha confermato che i controlli e i sopralluoghi proseguiranno senza sosta fino a fine ottobre, con l'obiettivo di individuare ed eliminare sul nascere eventuali focolai larvali prima che si sviluppino".

Tresso: "I focolai maggiori nei cortili dei privati"

In risposta all'interpellanza del consigliere di Torino Bellissima, Pierlucio Firrao, l'assessore ha voluto sottolineare un aspetto fondamentale nella lotta agli insetti: la collaborazione dei singoli cittadini e dei condomini. Se da un lato il Comune copre costantemente il suolo pubblico e i giardini delle scuole, dall'altro la superficie privata del quartiere è nettamente più estesa.

Molti dei focolai di riproduzione si sviluppano infatti all'interno di proprietà private - da sottovasi a tombini condominiali non trattati —, da cui gli insetti si spostano poi verso androni e spazi comuni. Per questo la Città, pur garantendo l'impegno sui luoghi pubblici e scolastici sollevati dalle minoranze, ribadisce l'importanza dell'adozione di buone pratiche di contenimento anche da parte dei residenti.