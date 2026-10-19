Dopo di Noi, a Torino un convegno sugli strumenti giuridici e patrimoniali per tutelare le persone con disabilità

Come garantire un futuro di sicurezza, autonomia e protezione alle persone con disabilità, anche quando i familiari non potranno più occuparsi direttamente di loro? Quali strumenti giuridici e patrimoniali possono aiutare le famiglie a pianificare il futuro dei propri cari?

A queste domande cercherà di rispondere il convegno “TRUST – Dopo di Noi: strumenti giuridici di tutela”, in programma mercoledì 21 ottobre 2026, alle ore 14.30, presso la Sala Trasparenza del Grattacielo della Regione Piemonte, a Torino.

L'iniziativa è promossa da Confcooperative Sanità Piemonte, l'Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Torino, l'Associazione Giovani Avvocati di Torino e YES4TO, con il patrocinio della Regione Piemonte.

L'incontro nasce dalla volontà di approfondire le opportunità offerte dagli strumenti giuridici di tutela, a partire dal trust, per costruire percorsi di protezione patrimoniale capaci di sostenere nel tempo il progetto di vita delle persone con disabilità. Al centro del confronto, il rapporto tra pianificazione economica, tutela dei diritti, autonomia personale e inclusione sociale, con particolare attenzione al passaggio dal cosiddetto “Durante Noi” al “Dopo di Noi”.

“Il “Dopo di Noi” non può essere affrontato soltanto quando viene meno la famiglia. Deve essere preparato nel “Durante Noi”, quando i genitori e le persone vicine al beneficiario possono ancora individuare i suoi bisogni, definirne il progetto di vita e costruire intorno a lui una rete stabile di relazioni, risorse e responsabilità”, sottolinea Chantal Re, presidente di Confcooperative Sanità Piemonte. “Occorre assicurare che le risorse siano effettivamente destinate alla persona fragile, che vengano amministrate nel suo esclusivo interesse e che il progetto possa continuare nel tempo, anche quando coloro che lo hanno ideato non saranno più presenti”.

Il convegno si aprirà con i saluti istituzionali di Maurizio Marrone, vicepresidente della Regione Piemonte, Alessandra Binzoni, del Consiglio regionale del Piemonte, Chantal Re, presidente di Confcooperative Sanità Piemonte, e Giuseppe Buonocore, coordinatore di YES4TO.

Seguirà una prima sessione dedicata al tema “Proteggere le persone pianificando il patrimonio: dal Dopo di Noi al Durante Noi”, con gli interventi di Valter De Franceschi, responsabile Servizi Fiduciari del Gruppo Azimut, e Marco Fazi, amministratore delegato di Azimut Capital Management SGR.

La seconda parte dell'incontro approfondirà invece gli aspetti di diritto civile e tributario, grazie ai contributi del professor Alberto Gallarati, docente di Diritto Privato dell'Università di Torino e Trust and Estate Practitioner, di Stefano Vitagliano, consigliere della Giunta dell'Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, e dell'avvocata Claudia Iacobino, presidente dell'Associazione Giovani Avvocati di Torino e consigliera YES4TO.

L'appuntamento vuole favorire il dialogo tra istituzioni, professionisti, mondo della cooperazione e famiglie, per promuovere una maggiore conoscenza degli strumenti disponibili e delle opportunità di costruire progetti di tutela concreti e duraturi.

Per partecipare al convegno è indispensabile effettuare preventivamente l'iscrizione attraverso il modulo online. L'accesso alla Sala Trasparenza sarà consentito esclusivamente alle persone regolarmente iscritte. Chi non avrà completato la registrazione non potrà accedere all'evento.

Il modulo di iscrizione è disponibile al seguente indirizzo:

https://forms.gle/mSZE1Bq3fZ8pxqHz7

Il convegno è accreditato ECM.

A questo link è possibile visionare il programma completo: Programma_Trust_dopo_di_noi.pdf