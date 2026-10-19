L'inflazione torna a galoppare a Torino: +4,4% nel confronto con 12 mesi fa

Nel mese di settembre 2026, a seguito della rilevazione dei prezzi effettuata dall’Ufficio di Statistica della Città di Torino, l’indice complessivo dei prezzi al consumo per l’intera collettività (NIC) è risultato pari al 104,3 (Base Anno 2025=100) registrando una variazione del +0,7% rispetto al mese precedente e segnando una variazione del +4,4% rispetto al mese di settembre 2025 (tasso tendenziale).

I prezzi a maggiore frequenza d’acquisto

I prezzi dei prodotti ad alta frequenza d’acquisto segnalano +0,9% sul mese precedente e +5,6% su settembre 2025. I prezzi dei prodotti a media frequenza d’acquisto segnalano +0,6% rispetto al mese di agosto 2026 e una variazione del +4,5% rispetto all’anno precedente. I prezzi dei prodotti a bassa frequenza d’acquisto segnalano +0,4% rispetto al mese precedente e +2,8% rispetto a settembre 2025.

Cosa è aumentato di più tra Beni e servizi

Nella tipologia di prodotto dei Beni si rileva +1,3% su base congiunturale e +5,8% su base tendenziale. I prodotti in rilevazione hanno subito queste variazioni: beni alimentari +0,1% sul mese precedente e +0,7% sull’anno precedente, beni energetici +4,8% sul mese precedente e +26,6% sull’anno precedente, Tabacchi invariato sul mese precedente e +4,0% sull’anno precedente, altri Beni +0,5% sul mese precedente e +1,3% sull’anno precedente.

Nella tipologia di prodotto dei Servizi si registra -0,2% su base congiunturale e +2,9% su base tendenziale. Sono state riscontrate le seguenti variazioni: servizi relativi all’abitazione +0,1% sul mese precedente e +3,8% sull’anno precedente, alle comunicazioni -0,1% sul mese precedente e -2,0% sull’anno precedente, servizi ricreativi, culturali e per la cura della persona +0,6% sul mese precedente e +1,7% sull’anno precedente, servizi relativi ai trasporti -2,4% sul mese precedente e +4,7% sull’anno precedente, mentre i servizi vari +0,1% sul mese precedente e +3,0% sull’anno precedente.

Al netto di energetici e alimentari freschi

L’inflazione di fondo al netto degli energetici e degli alimentari freschi segnala -0,1% rispetto al mese precedente e +1,9% rispetto all’anno precedente.

L’Indagine dei Prezzi al Consumo è stata effettuata secondo le disposizioni e le norme tecniche stabilite dall’ISTAT. I dati relativi al mese di settembre si possono consultare sul sito: http:/www.comune.torino.it/statistica/