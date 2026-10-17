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Economia e lavoro | 17 ottobre 2026, 14:50

La Via Maestra, anche la Fiom di Torino alla manifestazione che a Roma contesta precarietà, fisco e accesso alla casa [FOTO]

La protesta è partita da piazza della Repubblica e si concluderà in piazza del Popolo

La Fiom torinese sfila a Roma durante la manifestazione nazionale

La Fiom torinese sfila a Roma durante la manifestazione nazionale

C'è anche la Fiom di Torino alla manifestazione che si sta tenendo in queste ore a Roma, organizzata dai metalmeccanici Cgil e intitolata "La Via Maestra". 

La protesta, con concentramento in piazza della Repubblica alle 13.30 e conclusione prevista alle 17 in Piazza del Popolo, si concentra su temi come lavoro, pace, ambiente, welfare e Costituzione. 

In particolare, tra le richieste che avanzano i sindacati ci sono quelle di aumentare stipendi e pensioni, cancellare i contratti precari, contrastare il lavoro povero e il divario retributivo tra donne e uomini.

E ancora: combattere l’evasione; ridurre il carico scale su salari e pensioni; tassare extraprofitti, rendite e grandi ricchezze; garantire la progressività scale: chi ha di più deve contribuire di più. 

Sul fronte Sanità, si chiede di portare il finanziamento della sanità pubblica al 7,5% del Pil e quello per l’istruzione al 5%. Assumere personale, ridurre le liste d’attesa, garantire servizi pubblici di qualità in ogni parte del Paese.

Tema caldo anche quello dell'accesso alla casa: la richiesta è di una maggiore offerta di alloggi pubblici e sociali, con la messa in sicurezza del patrimonio abitativo pubblico e miglioramento dell’efficienza energetica.

E ancora lavoro, ambiente, pace (e non riarmo) fino alla difesa della Costituzione e del diritto di manifestare.

La Fiom torinese sfila a Roma durante la manifestazione nazionale

La Fiom torinese sfila a Roma durante la manifestazione nazionale

La Fiom torinese sfila a Roma durante la manifestazione nazionale

La Fiom torinese sfila a Roma durante la manifestazione nazionale

La Fiom torinese sfila a Roma durante la manifestazione nazionale

La Fiom torinese sfila a Roma durante la manifestazione nazionale

La Fiom torinese sfila a Roma durante la manifestazione nazionale

La Fiom torinese sfila a Roma durante la manifestazione nazionale

La Fiom torinese sfila a Roma durante la manifestazione nazionale

La Fiom torinese sfila a Roma durante la manifestazione nazionale

La Fiom torinese sfila a Roma durante la manifestazione nazionale

La Fiom torinese sfila a Roma durante la manifestazione nazionale

La Fiom torinese sfila a Roma durante la manifestazione nazionale

La Fiom torinese sfila a Roma durante la manifestazione nazionale

La Fiom torinese sfila a Roma durante la manifestazione nazionale

La Fiom torinese sfila a Roma durante la manifestazione nazionale

Massimiliano Sciullo

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