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Attualità | 18 ottobre 2026, 07:20

Kontiki mette insieme recupero del cibo invenduto, teatro sociale e la rete con Vanchiglietta

"Rotte e sentieri" struttura tre attività che il centro culturale di via Cigliano sta portando avanti negli ultimi anni. Obiettivo aumentare ancora la propria offerta sociale

Il centro culturale Kontiki

Il centro culturale Kontiki

Circa 40 cassette di cibo a settimana, recuperate dall’invenduto e distribuite gratuitamente, ma anche spettacoli teatrali gratuiti e momenti per fare rete con le realtà del territorio. Da queste tre attività parte “Rotte e sentieri”, il nuovo progetto con cui il centro culturale Kontiki mette insieme quello che sta già facendo da tempo, per strutturarle meglio e ampliarle il più possibile.

Da Vanchiglietta vegetale ad Alta marea

La prima delle attività che l'associazione di via Cigliano 7/B svolge è "Vanchiglietta vegetale": recupera il cibo invenduto dai mercati di corso Chieti e Santa Giulia, dai panifici del quartiere, dalla Caritas di Santa Giulia e dalla Coop di corso Belgio, e lo distribuisce gratuitamente alle famiglie che ne hanno bisogno.

Come ha spiegato Andrea John Déjanaz del Kontiki nelle commissioni servizi sociali e ambiente della Circoscrizione 7, la rete dei donatori è cresciuta e in programma c'è di aumentare ancora, per essere di sostegno per sempre più persone e salvare più cibo dalle discariche. "Stiamo ampliando i soggetti che donano l'invenduto - ha spiegato -: all'inizio del progetto a gennaio 2025 recuperavamo solo dal mercato di corso Chieti. Adesso abbiamo due mercati, Caritas, Coop, negozi, e di conseguenza possiamo ampliare la rete dei beneficiari".

La seconda attività è Alta marea, rassegna di spettacoli teatrali gratuita (con tessera Arci) aperta a tutte e tutti. Alla rassegna si affiancano gli spettacoli offerti a fine anno dai corsi di teatro che si tengono dentro il Kontiki. La stagione 2026/2027 prevede sei appuntamenti, realizzati in collaborazione con Ars in Corde, sempre alle ore 21:00 al Kontiki.

Il programma

• 𝟐𝟑 𝐨𝐭𝐭𝐨𝐛𝐫𝐞 𝟐𝟎𝟐𝟔: “Dovevo andare al mare” di Marco Bandiera Marco Bandiera

• 𝟏𝟓 𝐠𝐞𝐧𝐧𝐚𝐢𝐨 𝟐𝟎𝟐𝟕: “La strizzacervelli di piazza” di Gistri Human Theatre Chiara Gistri

• 𝟓 𝐟𝐞𝐛𝐛𝐫𝐚𝐢𝐨 𝟐𝟎𝟐𝟕: “La morte in festa” di Via le Sedie Via le Sedie

• 𝟏𝟐 𝐦𝐚𝐫𝐳𝐨 𝟐𝟎𝟐𝟕: “Polippette Multitasking - Storia di un addomesticamento” di Marina Nucci - Frattali Materni Frattali Materni

• 𝟐 𝐚𝐩𝐫𝐢𝐥𝐞 𝟐𝟎𝟐𝟕: “Tonia, una fiaba di provincia” di Ornella Bavaro Ornella Bavaro

• 𝟏𝟔 𝐚𝐩𝐫𝐢𝐥𝐞 𝟐𝟎𝟐𝟕: “Profili di donna” di Paola Polifrone Paola Polifrone

La terza attività ruota attorno al festival annuale: in quell’occasione vengono creati spazi in cui persone e realtà del quartiere possono incontrarsi, mappare le necessità e i punti di riferimento di Vanchiglietta e attivare proposte progettuali. Un momento per fare rete per il territorio e le persone che ci vivono.

I commenti

È un progetto che considero interessante perché mette insieme solidarietà, partecipazione e attenzione al territorio - ha commentato il coordinatore ai servizi sociali della Circoscrizione 7, Ernesto Ausilio - Il recupero delle eccedenze alimentari, le attività culturali e le occasioni di incontro possono contribuire a rafforzare le relazioni tra le persone e a contrastare l’isolamento. Come Circoscrizione siamo interessati a sostenere quelle iniziative che, partendo dal quartiere, riescono a creare comunità e a lasciare qualcosa di concreto sul territorio”.

"Il progetto di recupero del cibo invenduto nei mercati rappresenta un esempio concreto di solidarietà, sostenibilità e attenzione alle persone - ha aggiunto la coordinatrice all'ambiente Marta Sara Inì -. Recuperare il cibo significa non soltanto combattere lo spreco alimentare, ma anche sostenere le famiglie e le persone che vivono situazioni di difficoltà economica. Perché il cibo è una risorsa preziosa e la solidarietà deve trasformarsi in azioni concrete, ogni giorno. Una città più giusta si costruisce anche dai suoi mercati: recuperare il cibo significa restituire valore a ciò che rischia di essere sprecato e dignità a chi attraversa un momento di difficoltà".

"In passato abbiamo già avuto e finanziato un progetto simile sul mercato di corso Chieti, luogo che attrae questo tipo di iniziative solidali - ha dichiarato il presidente di Circoscrizione Luca Deri - Un progetto che dà una mano a chi ha problemi di natura economica, anche anziani, e si fa una battaglia contro lo spreco, salvando tonnellate di materiali che a fine giornata vanno in discarica o nel termovalorizzatore. Un progetto sia sociale che ambientale, molto interessante su un territorio come Vanchiglietta".

Francesco Capuano

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