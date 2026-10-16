Cavoretto, addio buche in strada dei Ronchi: ecco il piano per rilanciare la viabilità collinare

Nuovi asfalti, manutenzione del verde e cantieri strategici per la viabilità del quartiere. La Circoscrizione 8 traccia il bilancio dei lavori appena conclusi a Cavoretto e illustra le prossime tappe di una mappa di interventi complessa, segnata tuttavia dal rincaro dei costi delle materie prime.

Il primo intervento

A fare il punto è il presidente della Circoscrizione 8, Massimiliano Miano, annunciando la fine del cantiere in strada dei Ronchi: l’arteria è stata totalmente riqualificata, risanata dalle buche e riaperta al traffico. L’opera rientra nel pacchetto di interventi finanziati dalla Fondazione Crt, che ha destinato a Cavoretto circa 800mila euro all'interno di un maxi-stanziamento complessivo di 3,8 milioni di euro per tutta Torino. Una dotazione importante che ha dovuto però fare i conti con l’impennata dei costi: la crisi energetica e i rincari del gasolio e del bitume hanno infatti ridotto il margine d’azione iniziale.

I prossimi step

Il cronoprogramma dei lavori prosegue ora su più fronti. Il primo step della tabella di marcia riguarda la cura dell’ambiente: si interverrà prioritariamente sul verde pubblico infestante, per poi passare alla gestione delle criticità legate alla vegetazione privata sporgente.

Per quanto riguarda i cantieri stradali, le priorità della giunta di quartiere guardano alla viabilità collinare. Come spiegato anche dal coordinatore alla Viabilità della Circoscrizione 8, Alberto Loi Carta, tra gli interventi principali già individuati figura strada Val Martino Superiore, mentre - uscendo un po’ dal perimetro - si sono già conclusi i lavori di sistemazione dei marciapiedi in via Crimea.

Il prossimo grande cantiere per la carreggiata riguarderà invece strada Santa Lucia, nel tratto compreso tra corso Moncalieri e la fine della via. L’avvio è previsto per la fine dell'autunno, meteo permettendo: se le condizioni atmosferiche dovessero peggiorare, il cantiere slitterà a marzo. Qualora dovessero residuare ulteriori fondi, la Circoscrizione interverrà infine su via Nuova, lo snodo che collega piazza Freguglia al parco Europa.

Le segnalazioni dei residenti

Non mancano tuttavia le sollecitazioni dai cittadini della zona, che chiedono di non trascurare altre situazioni critiche. Tra le principali lamentele c'è la condizione del tratto da strada dei Ronchi ai Cunioli Alti, dove la mancanza di potatura degli alberi rappresenta un problema di sicurezza e il marciapiede risulta ormai quasi del tutto inesistente.

I residenti chiedono inoltre attenzione e interventi urgenti per strada della Creusa, anch’essa in pessime condizioni, strada della Viola e strada Val Pattonera.