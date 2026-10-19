Tentano di rubare tra le auto parcheggiate: scoperti e arrestati

Probabilmente volevano approfittare del gran numero di autovetture parcheggiate lungo corso Massimo d’Azeglio, dei molti giovani frequentatori dei locali del quartiere. La chiamata al 112 era arrivata intorno alle 4 di qualche notte fa, proprio per segnalare il furto su auto ai danni di due ventenni, appena usciti dalla discoteca.

La refurtiva subito riconosciuta dai proprietari

Alla pattuglia della Stazione Po Vanchiglia, giunta dopo pochi minuti, è bastata una rapida perlustrazione nelle vie limitrofe per notare la presenza di tre soggetti che si aggiravano tra le auto con fare sospetto e fermarli. Sulle loro spalle un borsone con all’interno vari indumenti, occhiali, portafogli e, tra tutti, una tavola da surf gonfiabile di grandi dimensioni, con relativa pompa elettrica. Un valore complessivo che sfiorava i 1000 euro e materiale subito riconosciuto dai due ventenni, proprietari delle auto oggetto di furto.

Arrestati per furto aggravato in concorso

I tre uomini sono stati pertanto arrestati in flagranza di reato per furto aggravato in concorso. Dopo la convalida, risalente ai giorni scorsi, gli interessati sono stati sottoposti alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria da parte dell’Autorità Giudiziaria competente.