Supereroi e sorrisi al parco Di Vittorio: la Circoscrizione 8 festeggia l'inizio dell'anno scolastico

Un inizio di anno scolastico fuori dal comune, all’insegna della spensieratezza ma anche di messaggi universali profondi. Si è rinnovato nel segno della grande partecipazione il tradizionale appuntamento dedicato alle bambine e ai bambini delle scuole primarie del territorio della Circoscrizione 8, che si sono ritrovati al parco Di Vittorio per il consueto e attesissimo Fantasy Show.

A fare gli onori di casa, accogliendo le famiglie e i più piccoli, il presidente del centro civico, Massimiliano Miano, che - insieme al coordinatore alla Cultura, Michele Guggino - ha sottolineato con entusiasmo lo spirito dell'iniziativa: "Iniziare l’anno scolastico insieme ai supereroi della Nida è tutta un’altra storia!".

Musica, danza e fantasia per i più piccoli

Il parco della Circoscrizione si è trasformato per un intero pomeriggio in un palcoscenico a cielo aperto. Grazie alla collaborazione con la Nida, il Di Vittorio ha preso vita grazie a un mix travolgente di musica, spettacoli di danza, esibizioni di personaggi amatissimi dai più piccoli e tanta fantasia.

Un pomeriggio speciale, studiato appositamente per regalare sorrisi ed emozioni autentiche, accompagnando gli studenti e le studentesse nel delicato momento del rientro in classe con la giusta dose di allegria, canti e movimento.

Un momento di festa dai valori universali

Ma dietro ai costumi dei supereroi e delle principesse e ai momenti di puro divertimento, l'evento patrocinato e sostenuto dalla Circoscrizione 8 ha voluto lanciare un chiaro segnale educativo e sociale.

"Un’occasione di festa che porta con sé un messaggio concreto - hanno spiegato Miano e Guggino -. Ogni bambino, in ogni parte del mondo, ha diritto a crescere in pace. E noi crediamo in una comunità che accoglie le differenze e insegna, con gesti e momenti condivisi, il valore della convivenza".

"E’ stato davvero emozionante vedere tanti bambini, tante maestre e tanti genitori, lasciarsi trasportare nel viaggio di musica, canzoni e fantasia del Fantasy Show Nida - così il capitano, Walter Galliano -. Un grazie di cuore al presidente Miano e a tutti i consiglieri della Circoscrizione 8 per averci scelto per un evento così importante e per aver messo a disposizione un importante contributo per promuovere i nostri progetti associati".