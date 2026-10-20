Addio al figlio della donna che nascose la bandiera nel fascismo: è morto Sacchetto, storico presidente Soms

Era figlio della donna aveva nascosto la bandiera storica della Società operaia di mutuo soccorso (Soms) di Pinerolo durante il fascismo e lui ha dedicato buona parte della sua vita all’associazione. Il pinerolese Ermanno Sacchetto è morto tra sabato 17 e domenica 18 ottobre. Aveva 88 anni ed è stato presidente per 30 anni della Società operaia di muto soccorso di Pinerolo.

Era entrato nell’associazione nel 1988, per diventarne presidente dopo due anni. Non era l’unico in famiglia ad essere legato alla Società: “Sia il papà, Giovanni, sia la mamma, Maria Vigliani, avevano ricoperto cariche dirigenziali nella Soms. La madre era stata la responsabile durante il fascismo ed era stata proprio lei a nascondere la bandiera per sottrarla alla requisizione del regime. La bandiera non era solo il simbolo dell’orgoglio dell’associazione ma anche un arazzo prezioso” racconta l’attuale presidente della Società operaia, Emilio Gardiol, succeduto a Sacchetto nel 2020.

Ingegnere chimico alla L’Oréal di Settimo Torinese, proveniva da una famiglia storica di Pinerolo: “I genitori erano proprietari della Camiceria Sacchetto in via del Pino nel centro storico, chiusa una decina di anni fa”.

Ricordato come una persona lungimirante, determinata ed ironica, Sacchetto era orgoglioso di tre obiettivi raggiunti durante la sua presidenza. “Assieme a Bianca Gera, Sebastiano Solano, Giovanni Giolito e Diego Robotti, aveva creato il Museo di Mutuo Soccorso, inaugurato nel 2001 – ricorda Gardiol – e aveva seguito la ristrutturazione dei locali della Soms, in via Silvio Pellico”.

La sua attenzione al patrimonio edilizio aveva portato al raggiungimento di un terzo obiettivo: “La Società era proprietaria di una serie di alloggi malandati in via del Vescovado. Durante la sua presidenza sono stati ristrutturati con le risorse della Regione Piemonte avviando il progetto Casa Annalisa, il social housing inaugurato nel 2019 e dato in gestione al Comune”.

Ma il suo impegno non si fermava ai confini del Pinerolese: “Ermanno era stato presidente anche del Coordinamento regionale delle società di mutuo soccorso del Piemonte dal 2001 al 2018, contribuendo a rilanciare l’attività di molte associazioni in tutta la Regione”.

Il funerale di Sacchetto si terrà giovedì 22 ottobre alle 10,15 alla chiesa parrocchiale del Cuore immacolato di Maria in via San Lazzaro 3 a Pinerolo.