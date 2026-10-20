Halloween a Grugliasco, tanti gli eventi per grandi e piccini

Da venerdì 30 ottobre a domenica 1° novembre sono tanti gli appuntamenti per grandi e piccini in programma a Grugliasco per Halloween. Tre giornate ricche di eventi "mostruosi" per tutti, da zero a 99 anni.
Venerdì 30 ottobre
Halloween in biblioteca
Biblioteca Civica Pablo Neruda - Piazza Matteotti, 39 - Grugliasco, dalle ore 17.00 alle 18.00
Lettura animata a tema seguito da un laboratorio creativo per dare vita a tante idee mostruosamente divertenti.
Attività aperta a bambini e bambine della scuola primaria.
Posti limitati, richiesta prenotazione al link : https://shorturl.at/6Y9c9
Sabato 31 Ottobre
Halloween Horror Nights
La Nave, Parco Culturale Le Serre - Via T. Lanza 32 - Grugliasco, dalle ore 18.00
Evento a pagamento dedicato a bambini ed adulti
Info e prevendite: Flo 347.0455245 - Roby 333.2811478
A cura di Cp Resort
Halloween in piazza
Piazza Matteotti - Grugliasco, dalle ore 19 alle 22.30
Evento gratuito riservato ai ragazzi delle scuole medie
A cura di Oratorio GO di Grugliasco
Per info: info@grugliascooratorio.it - tel. 011.4033954
Domenica 1° Novembre
Grugliasco da brividi!
Villa Boriglione, Parco Culturale Le Serre - Via T. Lanza 32 - Grugliasco, dalle ore 15 alle 18
Un pomeriggio mostruosa-mente divertente!
Evento gratuito
La caccia al tesoro horror
La Nave, Parco Culturale Le Serre - Via T. Lanza 32 - Grugliasco, dalle ore 15 alle 18
Un'avventura da brividi tra enigmi, indizi misteriosi e prove da superare!
Evento solo su prenotazione al link https://festeanimazione.it/grugliasco-halloween-laboratorio/, dedicato ai ragazzi dagli 11 anni in su