Scippa il cellulare a una giovane mamma col figlio in braccio e scappa, ma la polizia lo blocca in lungo Dora Siena

Ha cercato di scippare il cellulare a una giovane mamma che si trovava nella zona, per poi darsi alla fuga. Ma il suo tentativo è finito in fretta: sulle sue tracce, infatti, si sono messi gli agenti di Polizia che hanno sentito le grida d'aiuto della donna.



I poliziotti hanno arrestato un 23enne di origine egiziana sul Lungo Dora Siena: l'accusa è di furto con strappo. La chiamata di soccorso è arrivata mentre la pattuglia stava muovendosi lungo via Denina. Un passante ha avvicinanto gli agenti e ha raccontato di aver appena visto un giovane, incappucciato, derubare del cellulare una mamma che stava passeggiando con in braccio il figlioletto di pochi mesi.

Sono subito scattate le ricerche e poco dopo il malvivente è stato individuato e fermato, nonostante abbia tentato la fuga. L'uomo è risultatogià sottoposto all’obbligo di presentazione giornaliero alla Polizia Giudiziaria da alcuni mesi.