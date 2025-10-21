 / Cronaca

Cronaca | 21 ottobre 2025, 09:54

Scippa il cellulare a una giovane mamma col figlio in braccio e scappa, ma la polizia lo blocca in lungo Dora Siena

Un passante ha assistito alla scena e ha subito chiesto aiuto agli agenti che si trovavano poco distanti: nei guai un 23enne di origine egiziana

I poliziotti sono intervenuti in lungo Dora Siena

Ha cercato di scippare il cellulare a una giovane mamma che si trovava nella zona, per poi darsi alla fuga. Ma il suo tentativo è finito in fretta: sulle sue tracce, infatti, si sono messi gli agenti di Polizia che hanno sentito le grida d'aiuto della donna.

I poliziotti hanno arrestato un 23enne di origine egiziana sul Lungo Dora Siena: l'accusa è di furto con strappo. La chiamata di soccorso è arrivata mentre la pattuglia stava muovendosi lungo via Denina. Un passante ha avvicinanto gli agenti e ha raccontato di aver appena visto un giovane, incappucciato, derubare del cellulare una mamma che stava passeggiando con in braccio il figlioletto di pochi mesi.

Sono subito scattate le ricerche e poco dopo il malvivente è stato individuato e fermato, nonostante abbia tentato la fuga. L'uomo è risultatogià sottoposto all’obbligo di presentazione giornaliero alla Polizia Giudiziaria da alcuni mesi.

redazione

