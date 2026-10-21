San e Bun: i sapori autentici del Piemonte selezionati con cura e portati direttamente sulla tua tavola

Dal cuore della provincia di Cuneo arriva San e Bun, il nuovo punto di riferimento online per chi ama la cucina piemontese vera, quella fatta di ingredienti scelti, lavorazioni attente e sapori che ricordano le tradizioni di famiglia. Con sede a Verzuolo e radici in un'azienda familiare che dal 2009 coltiva cereali con metodi biologici e macina farine a pietra, San e Bun coordina una rete di piccoli produttori bio locali. Il risultato è una dispensa quotidiana ricca di autenticità: antipasti, salse, creme, frutta, grissini, pasta e riso, tutto selezionato per portare in casa il meglio del territorio.

Il gusto delle cose fatte bene

San e Bun non vende semplicemente prodotti alimentari: propone una filosofia. "Dal Piemonte alla tua tavola" è il claim che riassume la cura nella selezione, il legame con la tradizione e l'attenzione agli ingredienti. Molti prodotti sono biologici, vegani o senza glutine, pensati per chi vuole mangiare bene senza rinunce. Le lavorazioni artigianali e le materie prime di qualità (spesso a chilometro zero o certificate, come la Nocciola Piemonte IGP) garantiscono sapori autentici, lontani dalle preparazioni industriali.⁠

I clienti lo confermano: recensioni entusiaste parlano di "prodotti di altissima qualità che ti riportano ai sapori genuini del fatto in casa", confezioni impeccabili e un servizio clienti sempre presente. Chi ha assaggiato la crema gianduja la descrive come uno spettacolo, e in generale l'azienda viene definita un'eccellenza.

Una selezione che parla di Piemonte

Tra i prodotti più amati spiccano le specialità che incarnano la bontà piemontese:

· La maionese di ceci biologica e vegana, cremosa e delicata, a base di ceci, senza uova né soia. Versatile per panini, insalate e aperitivi, sorprende per il gusto autentico che non sa di "alternativa".

· La crema Gianduja biologica con 60% di Nocciola Piemonte IGP, zucchero di canna e cacao: intensa, rotonda e persistente, ne basta un cucchiaino per soddisfare il palato. Perfetta per dolci o per una merenda consapevole.

· Antipasti come la giardiniera campagnola, i peperoncini ripieni e l'antipasto piemontese, che riportano in tavola le ricette di sempre.

· Specialità dolci e salate: grissini croccanti al cioccolato (al latte o fondente), albicocche e pesche sciroppate, composta di ramassin, riso Carnaroli, ragù di carne, passata rustica e gallette di mais.

· Novità come i biscotti proteici senza glutine, ricchi di proteine e fibre, a basso contenuto di carboidrati e ideali anche per chi segue una dieta chetogenica.

La gamma copre ogni momento della giornata: dalla colazione all'aperitivo, dai primi piatti alle pause golose, con un occhio di riguardo per vegani, celiaci e chi cerca il biologico.

Box degustazione: il modo migliore per scoprire (o regalare)

Per chi vuole assaggiare più sapori o fare un regalo autentico, le box sono la scelta ideale. C'è "I sapori d'autunno", la selezione stagionale, ma anche proposte tematiche come "Dolce Piemonte", "Il rito del risotto", "Senza Glutine, Senza Rinunce" o "Colazione Sana e Buona". Ogni box racconta un pezzo di tradizione piemontese ed è spedita gratuitamente. Sono perfette per chi ama condividere il buon cibo o per chi vuole scoprire la qualità senza impegno.

Perché scegliere San e Bun

Oltre alla qualità degli ingredienti e alla bontà dei sapori, San e Bun offre praticità: spedizione gratuita sopra i 35 euro (e su tutte le box), pagamenti sicuri e un servizio clienti disponibile dal lunedì al venerdì. Il sito è pensato per rendere semplice la spesa, con descrizioni accurate e idee di utilizzo. C'è anche un blog con spunti su aperitivi piemontesi a casa, colazioni sane e l'importanza delle farine macinate a pietra.

In un'epoca in cui si cerca sempre di più autenticità e attenzione al territorio, San e Bun rappresenta un ponte tra le piccole realtà artigianali del Cuneese e le tavole di tutta Italia. È il posto giusto per chi vuole riempire la dispensa con prodotti che sanno di casa, di stagione e di cura.

Visita sanebun.it e scopri il gusto delle cose fatte bene. Con il codice OPEN10 puoi iniziare con uno sconto del 10% sul primo ordine (spesa minima 35 €, promozione valida fino al 31 ottobre, non cumulabile e con alcune esclusioni).

Buon assaggio!