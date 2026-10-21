Cer e boschi come modello di transizione ecologica: Legambiente in visita a Luserna e Rorà

Legambiente ha fatto tappa a Luserna San Giovanni e a Rorà per la sua campagna nazionale di valorizzazione ‘I cantieri transizione ecologica’. Martedì 21 ottobre ha visitato l’ex area industriale lusernese di via Primo Maggio (ex Vaciago), dove è nata la Comunità energetica rinnovabile (Cer) Val Pellice e la struttura sportiva ‘enerGpadel’, per proseguire nei boschi rorenghi che quest’anno hanno fruttato il loro primi ‘Crediti di sostenibilità CO₂’.

All’incontro, che si è svolto nei locali di ‘enerGpadel’, è intervenuto Giorgio Zampetti, direttore generale di Legambiente: “Quella di oggi è la 48esima tappa della campagna ‘I cantieri della transizione ecologica’ ed è la quinta in Piemonte. La Cer Val Pellice è un modello perché unisce alla diffusione delle fonti rinnovabili anche il tema dello zero consumo di suolo, offrendo allo stesso tempo servizi come il centro sportivo”.

Fancesco Carcioffo, amministratore unico di Acea pinerolese energia, che ha fondato la Cer, ha messo in luce la mission dell’azienda: “Quella di essere supporto al territorio e ai Comuni”, mentre il direttore generale, Ezio Chiaramello, ha ribadito le potenzialità della Comunità energetica rinnovabile: “Che dal 2023 ha registrato un aumento di soci del +2.466%, passando da sei iscritti alle attuali 148 unità”.

All’incontro sono intervenuti anche Carlo Baret, vice presidente della Comissione sinodale per la diaconia e il vescovo Derio Olivero, poiché entrambe le Chiese sono state coinvolte nello sviluppo della Cer, assieme alla ditta Tecnozenith. Hanno partecipato anche i sindaci Claudia Bertinat (Rorà), Duilio Canale (Luserna San Giovanni) e il presidente dell’Unione montana del Pinerolese, Mauro Vignola.