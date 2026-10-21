Rete k.o. nelle Valli Chisone e Germanasca: le difficoltà dell’ospedale di Pomaretto

Perdurano i disagi sulla rete Internet e telefonica nelle Valli Chisone e Germanasca. A farne spese non sono solo imprese, privati e Comuni. Anche l’ospedale di Comunità di Pomaretto ha dovuto riorganizzarsi per fronteggiare l’emergenza, che non ha ancora una data certa di fine.

“Nonostante le difficoltà, il personale sanitario e amministrativo si è immediatamente organizzato per garantire la continuità dell’assistenza, ricorrendo dove possibile a procedure alternative e al supporto delle altre sedi aziendali – scrive l’azienda in una nota –. All’Ospedale di Comunità di Pomaretto l’assistenza ai pazienti ricoverati è regolarmente garantita. Le registrazioni cliniche, le procedure di ricovero e dimissione e alcune attività amministrative vengono temporaneamente gestite su carta o attraverso collegamenti mobili alternativi. Anche le prestazioni specialistiche sono state in parte riorganizzate, trasferite o gestite tramite prenotazione e refertazione cartacea”.

Proseguono, invece, i trattamenti riabilitativi già avviati, così come “il servizio per le dipendenze continua a garantire la somministrazione delle terapie grazie al collegamento con la sede di Pinerolo”.

Ma non sono mancate interruzioni del servizio: “Le sedute di ecografia ed ecodoppler sono state sospese, con riprogrammazione degli appuntamenti a cura del Distretto del Pinerolese”. Inoltre non è stato possibile “contattare i pazienti per l’attivazione di nuovi percorsi di riabilitazione”. Temporaneamente sospese anche le attività dello sportello Cup. Nell’ambito delle cure domiciliari, infine, “i prelievi previsti per oggi, 21 ottobre, sono stati rinviati, fatta eccezione per una prestazione urgente, garantita attraverso il supporto del Laboratorio analisi di Pinerolo”.

“Siamo consapevoli dei disagi che questa situazione sta provocando ai cittadini, in particolare a chi deve accedere a prestazioni sanitarie o ha necessità di contattare i nostri servizi. Pur trattandosi di un guasto esterno alla nostra infrastruttura, ci siamo attivati fin dalle prime ore per limitarne le conseguenze” è il commento del direttore generale dell’Asl To3 Giovanni La Valle.