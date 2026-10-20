L'ospedale di Rivoli al centro della Neurologia: nasce la nuova rete piemontese della Sno

L'Associazione Scienze Neurologiche Ospedaliere di Piemonte e Valle d'Aosta, che riunisce neurologi, neurochirurghi e neuroradiologi ha scelto Rivoli per il congresso e per ripartire con le proprie attività. Mercoledì 13 ottobre, al Centro Congressi del Comune, una 70ina di partecipanti tra cui 18 primari o responsabili di neurochirurgia, neurologia e neuroradiologia di Piemonte e Valle d'Aosta, ha eletto Coordinatore Sno regionale Marco Romanelli, direttore della Neurologia dell'Ospedale di Rivoli, all'interno del Dipartimento Specialistico Cardio-Neurologico dell'Asl To3.

"Quella del 13 ottobre 2026 per Sno Piemonte e Valle d'Osta vuole essere una data zero – afferma Romanelli – In Piemonte, infatti, l'attività dell'Associazione si era un po' spenta ed è venuto il momento di rilanciarla. L'Italia, infatti, è composta da realtà sanitarie molto diverse tra loro. La Sno nazionale rappresenta un elemento di unione, ma spetta alle sezioni regionali individuare problemi e necessità specifiche dei propri territori e declinare le proposte nazionali nei singoli ambiti locali. Per questo motivo la nostra data zero coincide sì con il congresso regionale, ma soprattutto con l'inizio di un nuovo percorso per rafforzare la rete delle neuroscienze piemontesi e valdostane e costruire insieme risposte ai bisogni specifici del territorio".

La giornata, quindi, è stata sì dedicata al congresso nazionale, ma anche a un corso di aggiornamento scientifico incentrato su problemi concreti della pratica clinica, come patologie liquorali, ematoma subdurale, decompressione chirurgica e trombectomia dell'ictus acuto, affrontati attraverso casi clinici e momenti di discussione tra neurologi, neuroradiologi e neurochirurghi.

"Mi complimento con il dottor Romanelli per il prestigioso incarico, ma soprattutto per essere riuscito in un compito tanto importante quanto complesso: fare rete – commenta il Direttore Generale dell'Asl To3 Giovanni La Valle – Riuscire a riunire così tante eccellenze delle neuroscienze piemontesi e valdostane in un unico evento è un risultato di grande valore, che porta lustro alla Neurologia dell'Ospedale di Rivoli e a tutta la nostra Azienda. Credo fermamente che il confronto tra professionisti sia la base per garantire cure sempre più avanzate e vicine ai cittadini. Questo è ancora più vero per un'Azienda come la nostra, con un bacino così vasto e un territorio così differenziato. È proprio su questo modello che si fonda l'Asl To3: una collaborazione continua e concreta tra le sue strutture d'eccellenza, come la Neurologia di Rivoli e quella di Pinerolo diretta dal dottor Carmelo Roberto Labate".