Prevenzione al Villino Caprifoglio, due giornate di visite e screening gratuiti al parco del Valentino

Prendersi cura della propria salute in un ambiente accogliente e immerso nel verde. Nel fine settimana di sabato 24 e domenica 25 ottobre 2026, la cornice del parco del Valentino ospita “Prevenzione al Villino”, un'importante iniziativa ad accesso libero pensata per sensibilizzare i cittadini sull'importanza della diagnosi precoce e dei corretti stili di vita.

Screening e visite trasversali per tutti

Presso il Villino Caprifoglio, situato in viale Medaglie d’Oro 88, dalle ore 10 alle 18 per l'intera durata del weekend sarà possibile usufruire gratuitamente di controlli, screening specialistici e consulenze mediche.

L'offerta sanitaria sul campo coprirà diverse aree fondamentali della salute e del benessere: dalla prevenzione del diabete di tipo II alle visite per il cavo orale e la salute dei polmoni, fino ai controlli per la prevenzione del melanoma e del tumore al seno.

Un'opportunità semplice e accessibile

L'obiettivo dell'evento è rendere la medicina preventiva alla portata di tutti, abbattendo barriere e tempi d'attesa. Un'opportunità preziosa per i torinesi per informarsi, confrontarsi con gli esperti e fare un gesto concreto per il proprio benessere in modo semplice, gratuito e guidato.