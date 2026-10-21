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Reale Mutua Basket Torino, si separano le strade con Del Chiaro: risolto il contratto

La società gialloblù esercita l'opzione di uscita prevista dall'accordo con l'atleta: "Grazie per la professionalità dimostrata"

Le strade della Reale Mutua Basket Torino e di Angelo Del Chiaro si dividono ufficialmente. Il club gialloblù ha infatti comunicato di aver esercitato la clausola di uscita prevista dal contratto che legava l'atleta alla società piemontese. Si chiude così l'esperienza sotto la Mole del giocatore. Come riporta la società Reale Mutua, il club ha voluto esprimere i propri ringraziamenti nei confronti di Del Chiaro per la professionalità, la disponibilità e la dedizione mostrate nel corso della sua permanenza a Torino, augurandogli i migliori successi per il prosieguo della carriera professionale.

Redazione

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