Spaccate nel centro, Torino e le grandi città al Governo: "Più soldi per agenti e mezzi"

Torino - insieme a Roma, Milano, Napoli e alle grandi città italiane capoluogo- chiederà al Governo di stanziare più risorse per garantire la sicurezza in città. Ad annunciarlo il sindaco Stefano Lo Russo, intervenendo ai microfoni di To Radio.

Spaccate nel centro



Nelle ultime settimane si sono registrate diversi episodi di spaccate nel centro di Torino. Sono raid quasi tutti identici, con i ladri che prelevano un tombino in ghisa dalla strada e lo scagliano contro le vetrine dei negozi mandandole in frantumi. Oppure, per spaccare le vetrine, utilizzano delle mazzette da muratore, aprendosi così un varco: da lì poi si infilano nelle attività da dove poi arraffano quello che trovano.

Le telecamere purtroppo non sono un deterrente immediato, ma permettono di individuare il ladro in seconda battuta tramite la visione delle immagini durante le indagini.

Reati per droga

"Quello delle spaccate nel centro -ha detto - è un tema attenzionato dagli assessori al Commercio Chiavarino e alla Legalità Porcedda. Si tratta di un fenomeno random, che non ha una regia particolare, ma in molti casi si tratta di reati connessi al consumo di droga. Meccanismi per cui in pochi minuti vengono spaccate le vetrine e rubati oggetti e pochi soldi: in molti i casi è il più il danno economico della spaccata, che la refurtiva".

Più soldi a Roma

E una delle richieste che arriverà a Roma dai sindaci delle grandi città è di avere più soldi, per aumentare la sicurezza per le strade. "Domani - ha aggiunto Lo Russo - come Anci analizzeremo la Finanziaria: una cosa che chiederemo al Governo è di aiutare le forze dell'ordine, con una maggior dotazione di uomini e mezzi per presidiare il territorio. È una cosa che ci viene chiesta dai cittadini: il presidio positivo può scoraggiare queste azioni".