Blitz nello spazio (in miniatura): rubato il modello di Saturno sul sentiero Superga-Pino

Il Sentiero dei Pianeti fa i conti con un furto insolito e amaro. Dalla passeggiata didattico-naturalistica che collega la basilica di Superga al Planetario di Pino Torinese è sparito il modello di Saturno, completo dei suoi iconici anelli. A scoprire la sfortunata assenza, domenica 11 ottobre 2026, è stato un socio di Pro Natura Torino, l'associazione che ha curato la realizzazione del percorso, inaugurato appena un anno fa, nell'ottobre del 2025.

Un danno per tutti

Il modello sottratto ha un diametro di circa 31,4 centimetri e rappresentava una delle tappe più affascinanti del viaggio interplanetario a cielo aperto, pensato per avvicinare grandi, piccoli e scolaresche alle meraviglie dell'astronomia.

Al momento la stazione è priva della sua riproduzione tridimensionale, sebbene il pannello informativo sia rimasto al suo posto e l'intero itinerario resti regolarmente percorribile. Un'assenza che pesa, come sottolineano da Pro Natura Torino. "Privare il sentiero di una delle sue tappe significa privare tutti di un pezzo di quel racconto". La sottrazione ha infatti un valore puramente divulgativo e simbolico, ma rappresenta un danno concreto per i cittadini.

Denuncia e speranza nel ripristino

L'associazione si è immediatamente attivata: lo scorso 15 ottobre è stata formalmente sporta denuncia alle autorità competenti, che ora indagano sull'accaduto. Nel frattempo, Pro Natura Torino sta valutando le tempistiche e le modalità per ripristinare la postazione, ipotizzando l'adozione di nuovi sistemi di sicurezza per blindare il pianeta ed evitare futuri raid.

L'appello ai cittadini

Chiunque avesse notato movimenti sospetti, avesse acquistato per errore il pezzo o fosse in possesso di informazioni utili è invitato a farsi avanti, contattando direttamente le forze dell'ordine o l'associazione ai seguenti recapiti: torino@pro-natura.it e 011.5096618.



