Le camminate nel Pinerolese diventano musica per la maternità e lettini per visite ginecologiche

Da un lato c’è il progetto ‘Music and Motherhood - Musica e Maternità’, dall’altro l’acquisto di ausili utili per le pazienti dell’ospedale Agnelli di Pinerolo.

Le passeggiate benefiche di ‘Cammino per me&te’, che si sono tenute l’8 marzo, si sono tradotte in un aiuto all’Ospedale di Pinerolo con 7.880 euro. Altrettanti fondi sono stati destinati all’Asl Cn1, per l’acquisto di caschi refrigeranti destinati a prevenire l’alopecia indotta dalla chemioterapia, contribuendo a migliorare la qualità di vita delle pazienti e a preservarne l’immagine corporea durante il percorso di cura.

Nel caso dell’Asl To3, invece, l’iniziativa organizzata dal Comune di Cavour, insieme a numerosi altri paesi e associazioni, ha permesso di finanziare il progetto del settore Promozione della Salute, che utilizza la musica per sostenere il benessere emotivo e relazionale, durante la gravidanza e la maternità, a cui sono stati destinati 3.000 euro. Gli altri 4.880 servono per acquistare due lettini per visite ginecologiche e due per visite tradizionali.

Non è la prima volta, che ‘Cammino per me&te’ aiuta l’Agnelli. Grazie ai fondi 2024 e 2025 sono stati acquistati un ecografo ‘All-in-one’ con sonda lineare modello Q7 Ultrasound System, un monitor portatile per la rilevazione dei parametri vitali e un lettino ginecologico elettrico ad altezza variabile

Alla consegna ufficiale della donazione, di ieri mattina hanno preso parte il sindaco di Cavour Sergio Paschetta e l’assessora promotrice dell’iniziativa Marta Ardusso, assieme a un gruppo di donne, la consigliera regionale Marina Bordese, oltre a numerosi sindaci e rappresentanti delle Amministrazioni che hanno contribuito all’iniziativa. Presenti per l’Asl il direttore generale Giovanni La Valle, il direttore sanitario Eva Anselmo e il direttore amministrativo Carlo Conte, insieme a Emanuela Lovato, direttrice del presidio ospedaliero di Pinerolo, Andrea Bianciotto, direttore del Dipartimento della donna, del bambino e dell'adolescente, Luigi Savio, direttore della Direzione delle professioni sanitarie, e Alda Cosola, responsabile della Promozione della Salute.