A Torino torna la Vitiligine Week: dal 23 al 28 novembre consulenze mediche gratuite

Anche quest'anno SIDeMaST, Società Italiana di Dermatologia e Malattie Sessualmente Trasmesse, promuove la Vitiligine Week , una settimana di consulenze mediche gratuite con gli specialisti in dermatologia, dedicate ai pazienti con vitiligine, in programma dal 23 al 28 novembre.

È già possibile prenotare chiamando il Numero Verde gratuito 800226466, attivo dal lunedì al sabato dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18 (esclusi i giorni festivi).

Per tutta la settimana, i pazienti potranno confrontarsi con medici specialisti con l'obiettivo di favorire una maggiore consapevolezza della malattia e dell'importanza di un monitoraggio specialistico regolare per mantenerla sotto controllo.

Come lo scorso anno, le consulenze saranno aperte anche agli adolescenti (12-17 anni), che dovranno essere accompagnati da un genitore o da chi ne fa le veci.

È possibile trovare il centro più vicino e avere maggiori informazioni visitando il sito https://www.sidemast.org/vitiligineweek

La campagna è realizzata da SIDeMaST, con il patrocinio di APIAFCO (Associazione Psoriasici Italiani Amici della Fondazione Corazza) e AIV (Associazione Italiana Vitiligine) con il supporto organizzativo di Sintesi Education e il contributo non condizionante di Incyte.

In Piemonte i centri aderenti all'iniziativa, in cui è possibile prenotare la propria visita sono:

Novara , AOU Maggiore della Carità di Novara

, AOU Maggiore della Carità di Novara Torino, AOU Città della Salute e della Scienza di Torino – Presidio San Lazzaro

In Piemonte sono circa 23.400 le persone che convivono con la vitiligine, di cui il 16% sotto i 20 anni [1] .

"La vitiligine è stata a lungo considerata solo una condizione estetica, mentre si tratta di una vera e propria malattia cronica autoimmune che si manifesta attraverso la comparsa di chiazze depigmentate sulla pelle e che può avere un impatto significativo sulla qualità della vita delle persone. Monitorarne l'evoluzione e mantenere un rapporto costante con il dermatologo rappresentano elementi fondamentali per una gestione consapevole della malattia. Come società scientifica di riferimento per la dermatologia in Italia, crediamo sia importante aiutare i pazienti a comprendere che la vitiligine non è soltanto una condizione da accettare, ma anche una malattia da conoscere e seguire nel tempo: perché quando si impara a controllarla, si evita che sia lei a condizionare la propria quotidianità", ha spiegato Giovanni Pellacani, Presidente della SIDeMaST, Società Italiana di Dermatologia medica, chirurgica, estetica e di Malattie Sessualmente Trasmesse.

"La vitiligine può avere un impatto che va ben oltre le manifestazioni visibili sulla pelle. Molte persone si trovano ad affrontare insicurezze, timori e difficoltà che possono influenzare il rapporto con sé stessi e con gli altri. Per questo è importante promuovere occasioni di informazione e confronto che aiutino i pazienti a sentirsi meno soli e più consapevoli. La Vitiligine Week nasce proprio con questo obiettivo: favorire una maggiore conoscenza della malattia e incoraggiare le persone a prendersi cura di sé senza lasciare che la vitiligine definisca la propria identità o limiti le proprie aspirazioni", ha dichiarato Valeria Corazza, Presidente dell'Associazione Pazienti APIAFCO.

Accrescere la consapevolezza sul valore dei controlli periodici e del dialogo continuativo con gli specialisti è oggi una delle principali sfide per migliorare la gestione della vitiligine e la qualità della vita delle persone che ne sono affette.

"Molti pazienti finiscono per interrompere i controlli o per non rivolgersi più allo specialista, spesso perché ritengono che la vitiligine sia una condizione con la quale sia semplicemente necessario convivere. Al contrario, mantenere un dialogo costante con il dermatologo e seguire regolarmente la propria condizione sono elementi fondamentali per una corretta gestione della malattia. La Vitiligine Week vuole essere anche un invito a non smettere di prendersi cura di sé, perché la consapevolezza e il monitoraggio rappresentano il primo passo per non lasciare che la vitiligine prenda il sopravvento sulla vita delle persone", ha spiegato il Dottor Davide Rossetti, Presidente di AIV, Associazione Italiana Vitiligine.