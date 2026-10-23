L'arte si fa medicina: inaugurata a Trofarello "Koméo, la cura in mostra"

È stata inaugurata nella serata di ieri, giovedì 22 ottobre, alla presenza del Sindaco Stefano Napoletano e dell’Amministrazione Comunale, l’installazione originale "Koméo, la cura in mostra", ospitata presso il Velario del Polo Culturale di via Cesare Battisti a Trofarello.

L'arte che si fa medicina

Un’iniziativa straordinaria che nasce da un percorso di arteterapia promosso da Villa di Salute e che vede protagonisti i pazienti-artisti del Collettivo D’Acqua, affiancati dall’estro e dalla sensibilità dell’artista Dao Thi Mi Linh. "Koméo", dal greco antico, significa "prendersi cura". Ed è proprio questo il cuore dell'opera: l'arte che si fa medicina, uno strumento potente di espressione, rinascita e guarigione in grado di tradurre in forme e colori la sofferenza e la speranza.

Un progetto di altissimo valore sociale e culturale che arricchisce la comunità di Trofarello, ricordando come la creatività possa essere un ponte fondamentale per benessere e inclusione.