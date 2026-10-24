Sport, cultura e turismo: a Torino un incontro sul valore sociale dello sport e il benessere delle comunità

Lo sport non è soltanto attività fisica e competizione ma anche uno straordinario strumento di inclusione, partecipazione e crescita sociale. Quando incontra la cultura e il turismo, può contribuire a valorizzare i territori, creare nuove opportunità e promuovere il benessere delle persone e delle comunità.

A questo legame è dedicato “Sport, cultura, turismo: un triangolo che genera benessere”, l'incontro in programma lunedì 26 ottobre 2026, alle ore 17, presso il Motovelodromo di Torino “Fausto Coppi”, in corso Casale 144, nell'ambito della rassegna “I Lunedì del Velò – Sport, Cultura, Territorio”.

L'appuntamento, che vede la partecipazione di Confcooperative Piemonte Nord, sarà dedicato alla figura di Gianni Gallo, cooperatore che ha contribuito a immaginare e costruire un modello di sviluppo capace di mettere in relazione sport, cultura e territorio.

Un'occasione per riflettere sull'attualità di una visione che riconosce nello sport un valore che va ben oltre i risultati agonistici: la capacità di creare legami, favorire l'accessibilità, sostenere la partecipazione e generare opportunità di sviluppo anche attraverso il turismo e le attività culturali. In questa prospettiva, il mondo cooperativo può svolgere un ruolo significativo, grazie alla propria capacità di costruire reti tra persone, imprese e istituzioni e di coniugare attività economica e interesse collettivo.

“La storia e l'esperienza di Gianni Gallo ci ricordano quanto sia importante guardare allo sport, alla cultura e al turismo come parti di un unico progetto di sviluppo sociale e territoriale – sottolineano da Confcooperative –. La cooperazione ha nella propria natura la capacità di mettere insieme competenze, energie e persone attorno a obiettivi condivisi. È proprio da questa visione che possono nascere esperienze capaci di generare benessere, costruire comunità più inclusive e creare nuove opportunità per i territori. Ricordare chi ha creduto in questi valori significa anche interrogarsi su come portarli avanti oggi e nel futuro”.

La partecipazione è gratuita. L'incontro si inserisce nel ciclo “I Lunedì del Velò”, che propone momenti di confronto dedicati al rapporto tra sport, cultura e territorio. L'iniziativa vede il coinvolgimento di Motovelodromo Torino, Al Velò Sport Bistrot, Confcooperative Piemonte Nord, Scritturapura Casa Editrice e Biblioteche dei Boschi, in collaborazione con Il Ponte sulla Dora e con il supporto di Chiavi di Lettura.

Durante l'appuntamento sarà inoltre possibile partecipare all'iniziativa di BookCrossing, lasciando o prendendo un libro dalla casetta dedicata.



