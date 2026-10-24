Torino diventa la capitale dell’innovazione: al via la quinta edizione dell’AI & VR Festival

Torino si prepara ad accogliere i protagonisti del mondo tecnologico, istituzionale e accademico per la quinta edizione dell’AI & VR Festival – Multiverse World, l’appuntamento promosso dall’ANGI (Associazione Nazionale Giovani Innovatori) con il sostegno della Fondazione Compagnia di San Paolo e di CSI Piemonte. L’iniziativa si terrà il 26 e 27 ottobre 2026 presso l’Environment Park (Envipark) di Torino con l’obiettivo di superare la semplice sperimentazione e trasformare la rivoluzione dell’intelligenza artificiale, delle tecnologie immersive e della sicurezza digitale in opportunità concrete per il tessuto economico e le istituzioni del Paese.

Il programma

L’evento prenderà il via lunedì 26 ottobre alle 18 con la sessione inaugurale che vedrà gli interventi di Gabriele Ferrieri, Presidente dell’Associazione Nazionale Giovani Innovatori, Fabrizio Spada, Responsabile delle Relazioni Istituzionali del Parlamento Europeo in Italia, Alessandro Coppola, Direttore Esecutivo della Direzione Trasferimento Tecnologico e Innovazione di ENEA, Gianpiero Ruggiero, Dirigente Tecnologo del CNR, Niccolò Quattrini, Direttore del Dipartimento AI & Sport di ENIA, Gianluigi De Martino, Docente Formatore e Direttore Organizzativo dello sport e Roberto Baldassari, Direttore del Comitato Scientifico di ANGI. La serata proseguirà con la sessione di Pitch Startup che vedrà protagoniste realtà emergenti come Modelway, okACCEDO, Clearbox e WaterView, prima di concludersi con un aperitivo di networking.

La giornata di martedì 27 ottobre entrerà nel vivo a partire dalle ore 09.30 con l'apertura dei lavori istituzionali condotta dal Presidente Gabriele Ferrieri, insieme a Matteo Marnati, Assessore all’Ambiente, Intelligenza Artificiale, Energia, Innovazione e Ricerca della Regione Piemonte, Marco Porcedda, Assessore alla Legalità e Sicurezza del Comune di Torino, Marco Aldinucci, Delegato per l’intelligenza artificiale, l’open science e le infrastrutture dati per la ricerca dell’Università di Torino, Marco Mellia, Referente Artificial Intelligence, Data Science and Computing del Politecnico di Torino, e il Senatore Alessandro Morelli, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega al coordinamento della politica economica e alla programmazione degli investimenti pubblici. A seguire, l’illustrazione in anteprima dei nuovi dati dell’Osservatorio ANGI Ricerche sarà curata da Roberto Baldassari e Adelina Chiara Balsamo, Direttrice di Lab21.

I lavori proseguiranno con la tavola rotonda dedicata all'AI Revolution e alle nuove frontiere dell’economia digitale,che vedrà il confronto tra Vittoria Nallo, Consigliera Regionale del Piemonte, Anna Cavallo, Direttrice Innovazione e Trasformazione Digitale di CSI Piemonte, Flavio Arzarello, Public Policy Senior Manager, Economic and Regulatory Policy, Italy and Cyprus di Meta, Gianpiero Ruggiero del CNR, Marco Bosio, Solution Expert – Sovereign Cloud di SAP, Eleonora Faina, Vicedirettrice dell’Unione Industriali Torino, e Marco Cantamessa, Professore di Innovation Management del Politecnico di Torino.

Il focus su tecnologie immersive e infrastrutture digitali coinvolgerà Roberto Carraro, Founder & Owner di Carraro Lab, Lucrezia Pedani, Market Intelligence Senior Analyst di Tinexta InfoCert, Marco Massenzi, Amministratore Delegato di Teleconsys, Niccolò Desenzani, AI & Hyperautomation Offering Leader di Lutech, Marco Dario, Head of Growth & Partnerships di SyrtoAI, e un delegato in rappresentanza del Gruppo Ferrovie dello Stato.

La sessione sulla cybersecurity e sulla resilienza nell’era digitale vedrà gli interventi di Pietro Pacini, Direttore Generale di CSI Piemonte, Alberto Paganini, Equity Partner di BIP CyberSec, Pietro Orciuolo, Responsabile AI di Tinexta Cyber e docente AI presso MIB Trieste, Riccardo Paglia, Head of Cyber Security Solutions di Zenita Group, Daniele Calderoni Parronchi, Chief Strategy & Innovation Officer di RINA, Vittorio Rametta, General Manager di ai.esra, Andrea Bernabucci, District Manager PA di LibraCyber e Paolo Falco, Direttore Innovation stream Health4All di aizoOn.

A chiudere i panel tematici sarà il dibattito su Startup & Open Innovation con i contributi di Claudio Lubatti di Intesa Sanpaolo Innovation Center, Roberto Picozzi, Membro del Comitato Tecnico e Scientifico di E.N.I.A., Renato Gangemi, Responsabile Commerciale Area Nord Ovest di Digitarca, Fabrizio Pirri, Coordinatore del Center for Sustainable Future Technologies dell’Istituto Italiano di Tecnologia, Domenico de Rosa, Presidente e Amministratore Delegato del Gruppo Smet (in videocollegamento), e un delegato in rappresentanza del Polo Nazionale Droni. Le conclusioni finali saranno affidate a Gabriele Ferrieri.

Il commento

"In Italia non manca l’innovazione, mancano le condizioni per farla diventare sistema. Oggi l’intelligenza artificiale e la realtà virtuale non sono più opzioni di sviluppo, ma requisiti di sopravvivenza per le nostre imprese e per la Pubblica Amministrazione" dichiara Gabriele Ferrieri. "Siamo a un punto di svolta: da un lato dobbiamo proteggere il nostro tessuto produttivo da minacce cibernetiche sempre più sofisticate e dai rischi dei deepfake, dall’altro abbiamo l’urgenza di trattenere i nostri giovani talenti e facilitare l’accesso ai capitali per le startup. Con l’AI & VR Festival vogliamo superare la solita retorica del digitale e mettere attorno allo stesso tavolo istituzioni, grandi player e centri di ricerca per definire priorità chiare, investimenti certi e un’agenda digitale davvero competitiva per il Paese".