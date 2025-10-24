Torna la Festa di via Luini tra commercio, artigianato e socialità

Domenica 26 ottobre 2025, nel tratto di via Bernardino Luini compreso tra corso Potenza e corso Lombardia, torna la tradizionale festa di via, unico appuntamento di questo tipo nel quartiere Lucento a Torino. Dalle 9 alle 19 la via sarà chiusa al traffico e si trasformerà in un’isola pedonale animata da attività, colori e iniziative per tutte le età.



La manifestazione rappresenta da anni un momento di incontro e di partecipazione per residenti e visitatori, con l’obiettivo di valorizzare il commercio di vicinato, l’artigianato e il tessuto associativo del quartiere. Negozi e pubblici esercizi resteranno aperti per tutta la giornata, mentre lungo la via saranno presenti bancarelle, produttori locali e artigiani. Le associazioni sportive, culturali e sociali proporranno esibizioni e attività, accompagnate da momenti di intrattenimento per bambini e famiglie.



La Festa di via Bernardino Luini conferma così il suo ruolo di riferimento per la vita di Lucento, promuovendo la socialità, la partecipazione e la vitalità del territorio. L’evento è promosso da Federeventi Piemonte e dall’Associazione Commercianti di Via Bernardino Luini, con il patrocinio della Circoscrizione 5 della Città di Torino.