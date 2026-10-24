Domani, domenica 25, il Palasport A. Ruggi di Imola attende la Wash4green Monviso Volley per una trasferta contro la padrona di casa Clai Imola Volley. L’appuntamento è per le 17 e, scorrendo la classifica, sembra una gara semplice: le romagnole sono terz’ultime con 3 punti su 4 partite, grazie alla vittoria al tie-break con il Club Italia e la sconfitta, sempre al tie-break contro il Trentino.
Le monvisine invece contano su 6 punti, grazie a due vittorie in 3 partite. L’ultima è stata anche la prima tra le mura di casa, con un netto 3-0 all’Offanengo, dove hanno brillato Pistolesi, mvp con 18 punti, e le centrali Farina e Parini, che hanno messo a segno rispettivamente 10 e 8 punti (il racconto per immagini nella fotogallery di Christian Bosio) e i commenti sulla gara nella tramissione Time Out Women, a questo link.
In Breve
Che tempo fa
Rubriche
Accadeva un anno fa
Sport | 24 ottobre 2026, 13:15
Volley A2/F: Monviso Volley a Imola alla caccia di altri 3 punti [FOTO]
Dopo la vittoria casalinga con Offanengo, raccontata nella fotogallery di Christian Bosio
Domani, domenica 25, il Palasport A. Ruggi di Imola attende la Wash4green Monviso Volley per una trasferta contro la padrona di casa Clai Imola Volley. L’appuntamento è per le 17 e, scorrendo la classifica, sembra una gara semplice: le romagnole sono terz’ultime con 3 punti su 4 partite, grazie alla vittoria al tie-break con il Club Italia e la sconfitta, sempre al tie-break contro il Trentino.