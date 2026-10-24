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Sport | 24 ottobre 2026, 13:15

Volley A2/F: Monviso Volley a Imola alla caccia di altri 3 punti [FOTO]

Dopo la vittoria casalinga con Offanengo, raccontata nella fotogallery di Christian Bosio

De Nardi in recupero (foto di Christian Bosio)

De Nardi in recupero (foto di Christian Bosio)

Domani, domenica 25, il Palasport A. Ruggi di Imola attende la Wash4green Monviso Volley per una trasferta contro la padrona di casa Clai Imola Volley. L’appuntamento è per le 17 e, scorrendo la classifica, sembra una gara semplice: le romagnole sono terz’ultime con 3 punti su 4 partite, grazie alla vittoria al tie-break con il Club Italia e la sconfitta, sempre al tie-break contro il Trentino.
Le monvisine invece contano su 6 punti, grazie a due vittorie in 3 partite. L’ultima è stata anche la prima tra le mura di casa, con un netto 3-0 all’Offanengo, dove hanno brillato Pistolesi, mvp con 18 punti, e le centrali Farina e Parini, che hanno messo a segno rispettivamente 10 e 8 punti (il racconto per immagini nella fotogallery di Christian Bosio) e i commenti sulla gara nella tramissione Time Out Women, a questo link.

Monviso in ricezione (foto di Christian Bosio)

Monviso in ricezione (foto di Christian Bosio)

Ricci in azione (foto di Christian Bosio)

Ricci in azione (foto di Christian Bosio)

Enneking festeggia con De Nardi (foto di Christian Bosio)

Enneking festeggia con De Nardi (foto di Christian Bosio)

Le ragazze a rapporto da Giovi (foto di Christian Bosio)

Le ragazze a rapporto da Giovi (foto di Christian Bosio)

Il pubblico (foto di Christian Bosio)

Il pubblico (foto di Christian Bosio)

Il pubblico (foto di Christian Bosio)

Il pubblico (foto di Christian Bosio)

I Pinerolo Boys con il presidente Galleano

I Pinerolo Boys con il presidente Galleano

Marco Bertello

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