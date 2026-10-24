Volley A2/F: Monviso Volley a Imola alla caccia di altri 3 punti [FOTO]

Domani, domenica 25, il Palasport A. Ruggi di Imola attende la Wash4green Monviso Volley per una trasferta contro la padrona di casa Clai Imola Volley. L’appuntamento è per le 17 e, scorrendo la classifica, sembra una gara semplice: le romagnole sono terz’ultime con 3 punti su 4 partite, grazie alla vittoria al tie-break con il Club Italia e la sconfitta, sempre al tie-break contro il Trentino.

Le monvisine invece contano su 6 punti, grazie a due vittorie in 3 partite. L’ultima è stata anche la prima tra le mura di casa, con un netto 3-0 all’Offanengo, dove hanno brillato Pistolesi, mvp con 18 punti, e le centrali Farina e Parini, che hanno messo a segno rispettivamente 10 e 8 punti (il racconto per immagini nella fotogallery di Christian Bosio) e i commenti sulla gara nella tramissione Time Out Women, a questo link.