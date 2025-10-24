Lupi attaccano una mandria di mucche a Frossasco

Il lupo colpisce a Frossasco. Di notte un branco ha preso di mira una mandria di mucche al pascolo, ferendo in modo grave tre capi. L’episodio è stato diffuso da Coldiretti Torino, che invoca l’attuazione di un «Piano di gestione regionale articolato per province e aree locali».

«Fino a poco tempo fa si riteneva che il lupo, che pesa 25-30 Kg, non avesse la forza per attaccare una mucca – rimarca il presidente di Coldiretti Torino, Bruno Mecca Cici –. Invece, prima sono iniziati i vitelli, poi le manze e adesso anche i bovini adulti. Stiamo parlando di capi che hanno un valore importante per gli allevatori. Sulla vendita di una mucca si basa spesso il reddito di un intero mese di lavoro. Stiamo parlando anche di capi pregiati di razza Piemontese da carne o di razze alpine da latte da cui si producono i grandi formaggi delle nostre vallate».