Il premio Gammadonna torna a Torino

Torino si prepara a ospitare la Finale nazionale della 22ª edizione del Premio GammaDonna, il riconoscimento dedicato all'imprenditoria femminile innovativa. L'appuntamento è per giovedì 5 novembre, all'Unione Industriali di Torino, con una serata che metterà al centro sei storie d'impresa innovativa e una riflessione sul rapporto tra tecnologia, innovazione e potere economico.

Il Premio, nato nel 2004 proprio a Torino dall'Associazione no profit GammaDonna, torna così nel territorio d'origine. Una scelta che punta a valorizzare il Piemonte come ecosistema di innovazione e imprenditorialità, favorendo l'incontro tra imprese, startup, investitori e istituzioni. La Finale è patrocinata dalla Città di Torino, dalla Camera di commercio, dalla Regione Piemonte e dalla Commissione europea.

L'evento è aperto alla cittadinanza e trasmesso anche in streaming. Per partecipare è necessario registrarsi su www.gammadonna.it/finale-2026 .

Sei finaliste, sei risposte innovative a sfide concrete

Dalla salute alla sostenibilità, dalla medicina di precisione al welfare aziendale, le sei finaliste del Premio GammaDonna 2026 portano sul palco modelli d'impresa che affrontano bisogni concreti con approcci innovativi.

· Paola Campanaro – Centro Clinico La Quercia (Vicenza). Guida una rete di cinque sedi e circa 70 professionisti dedicata alla salute mentale, con un modello che punta sulla prevenzione e sull'integrazione dei servizi.

· Chiara Montaldi – Working Mom (Roma). Avvocata, ha ideato un modello di welfare aziendale che favorisce la conciliazione tra lavoro e famiglia, integrando servizi per la cura e l'educazione e puntando a ridurre dell'80% i costi tradizionali.

· Giulia De Rossi – Nazena (Vicenza). La sua impresa recupera gli scarti dell'industria tessile e li valorizza trasformandoli in nuovi materiali destinati all'arredo e al design, con l'obiettivo di ridurre gli sprechi del settore moda.

· Chiara Di Lorenzo – Glutensens (Milano). Docente di Chimica degli Alimenti, ha sviluppato un dispositivo portatile che consente di rilevare rapidamente la presenza di glutine negli alimenti, offrendo uno strumento utile alle persone celiache.

· Simona Ester Rombo – Kazaam Lab (Palermo). Professoressa di Informatica, attraverso il suo spin-off applica l'intelligenza artificiale alla Network Medicine per contribuire a orientare le decisioni cliniche e personalizzare i percorsi terapeutici.

· Marianna Vianello – Kid Pass (Venezia). Con la società benefit Kid Pass lavora per rendere la cultura più accessibile a bambini e famiglie, attraverso iniziative e strumenti pensati per favorire la partecipazione alla vita culturale.

Le loro storie saranno raccontate sul palco attraverso testimonianze dirette e minidocumentari realizzati nei mesi precedenti, che ripercorrono il percorso imprenditoriale, le soluzioni sviluppate e l'impatto delle loro iniziative.

Tecnologia, impresa e potere: chi possiede il futuro?

Il programma si apre alle 16.45 con il kick-off condotto dall direttore di StartupItalia Giampaolo Colletti. Seguirà la Round Table "Chi possiede il futuro? Tecnologia, impresa e potere nell'economia che cambia", che metterà a confronto Marco Gay, CEO di Zest e Presidente dell'Unione Industriali Torino; Antonella Sada, DHL Express Italy; Tamara Laudisio, Deloitte Advisory; e Chiara Petrioli, la CEO di WSense vincitrice dello Startup Award GammaDonna nel 2022.

Al termine, la proclamazione delle vincitrici del Premio GammaDonna 2026 e dei due riconoscimenti speciali: il Women Startup e il Giuliana Bertin Communication Award. Sono previsti gli interventi istituzionali di Michela Favaro, Vice Sindaca della Città di Torino, e Massimiliano Cipolletta, Presidente della Camera di commercio di Torino.

Un percorso che va oltre il Premio

Per le sei finaliste la Finale rappresenta anche una tappa di un percorso di crescita che mette a disposizione strumenti, competenze, relazioni e opportunità di accesso all'ecosistema dell'innovazione e della finanza, per favorire la crescita delle imprese e rafforzarne la visibilità. Un approccio che distingue GammaDonna da un premio tradizionale: non soltanto un riconoscimento, ma un percorso che mette in relazione imprenditrici, investitori e opportunità concrete di crescita.

GammaDonna promuove dal 2004 la riduzione del divario di genere in ambito socio-economico attraverso lo scouting e la valorizzazione del talento imprenditoriale femminile. Nel tempo ha costruito un network di oltre 10.500 persone e una business community di più di 1.500 imprenditrici e imprenditori innovativi. Nel giugno 2025 ha ricevuto la Benemerenza Civica della Città di Torino.

FINALE PREMIO GAMMADONNA 2026

Giovedì 5 novembre | 16.45–19.15

Sala Agnelli, Unione Industriali – Torino