Monteu da Po, al via le domande per i contributi a sostegno delle rette per gli asili nido

Un aiuto concreto per sostenere le spese educative della prima infanzia. Il Comune di Monteu da Po ha aperto i termini per la presentazione delle istanze volte a ottenere i contributi economici per il pagamento delle rette di asili nido e baby-parking, sia pubblici che privati. La misura andrà a coprire i costi sostenuti dalle famiglie nel periodo compreso tra il 1° settembre 2025 e il 31 agosto 2026.

Fasce Isee e importi del contributo

Il sostegno mensile può raggiungere un tetto massimo di 500 euro, modulato su base annua a seconda dell'Isee. Per i nuclei familiari con indicatore fino a 30.000 euro il limite è fissato a 5.000 euro annui. La fascia compresa tra i 30.000,01 e i 40.000 euro dà diritto a un massimo di 4.000 euro, mentre per le attestazioni superiori a 40.000 euro, o in caso di assenza del documento, il tetto scende a 3.000 euro annui.

È inoltre prevista una quota aggiuntiva forfettaria di 300 euro per i bambini iscritti per la prima volta a un servizio educativo nell'anno in corso. L'agevolazione comunale è cumulabile con altre misure, tra cui il Bonus asilo nido Inps. Qualora le richieste dovessero superare i fondi stanziati, l'amministrazione stilerà una graduatoria che darà priorità ai redditi più bassi e, a parità di valore, ai nuclei con un maggior numero di figli minori a carico.

Requisiti e modalità di presentazione

Per poter accedere alle risorse è necessario risiedere a Monteu da Po ed esercitare la responsabilità genitoriale su bambini di età inferiore ai tre anni, frequentanti strutture situate al di fuori del territorio comunale.

Le pratiche dovranno pervenire entro il 13 novembre 2026. I moduli potranno essere consegnati a mano presso l'Ufficio protocollo del municipio negli orari di apertura, oppure inviati tramite posta elettronica certificata all'indirizzo protocollo.comune.monteudapo@pec.it.

Alla documentazione andranno obbligatoriamente allegati un documento di identità valido, l'attestazione Isee minorenni, le ricevute dei pagamenti effettuati e l'eventuale certificazione relativa ai bonus nazionali. Dal Comune raccomandano la massima attenzione nel verificare la correttezza del codice Iban inserito per l'accredito. Per ulteriori dettagli è possibile consultare l'avviso integrale sul sito istituzionale o contattare l'Ufficio amministrativo al numero 011 9187813 o via e-mail a poliziamunicipale@comune.monteudapo.to.it.