Siglato a Torino un accordo per la promozione della sicurezza nei luoghi di lavoro

Il protocollo di intesa siglato da Confindustria Piemonte e Direzione regionale Inail sancisce l'impegno a lavorare in modo congiunto, strutturato e permanente per potenziare la prevenzione nei luoghi di lavoro e progettare azioni condivise di contrasto a infortuni e malattie professionali.

Le parti si propongono di dare una cornice istituzionale alla collaborazione già esistente e attiva in Piemonte, e al tempo stesso rafforzarla rendendola sempre più capillare sul territorio regionale per migliorare la qualità dei servizi offerti alle imprese. Obiettivo comune è favorire una cultura della sicurezza fondata sulla prevenzione e sull'innovazione, valorizzando un partenariato tra settore pubblico e privato orientato a garantire sicurezza, sostenibilità e competitività.

Premesse per il potenziamento della collaborazione sono lo scambio di informazioni e buone pratiche e lo sviluppo di una rete di diffusione e condivisione dei dati sull'andamento degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, nonché delle conoscenze tecnico-scientifiche collegate al sistema di prevenzione infortuni, patrimonio informativo che potrebbe essere ulteriormente arricchito dal coinvolgimento, laddove necessario, dei competenti soggetti istituzionali che insieme a Inail fanno parte del sistema di promozione della salute e sicurezza, per la realizzazione di progetti o prodotti finalizzati alla prevenzione e per la riduzione degli infortuni e delle malattie professionali.

In concreto le future sinergie di Confindustria e Inail Piemonte si declineranno nello sviluppo di iniziative e progetti pilota tesi a sperimentare strumenti digitali e soluzioni di intelligenza artificiale per il miglioramento della prevenzione e l'individuazione di modelli di rischio. Sono previste inoltre attività di informazione e formazione rivolte alle imprese e ai loro lavoratori e l'organizzazione congiunta di eventi e seminari a carattere divulgativo per promuovere la cultura della salute e sicurezza sul lavoro, con particolare attenzione al tema della sicurezza stradale.

"La sottoscrizione di questo protocollo rappresenta un passo importante - sottolinea Alessandra Lanza, direttore regionale Inail Piemonte - perché rafforza la rete già esistente tra Istituzioni e associazioni datoriali, applicando un modello di collaborazione che accorcia sempre più le distanze tra pubblico e privato, e pone l'attenzione sul binomio prevenzione-innovazione puntando in particolare, per garantire la sicurezza dei lavoratori, su una formazione che non sia mero adempimento ma un processo di apprendimento realmente coinvolgente, anche esperienziale, grazie ai più recenti strumenti tecnologici".

"L'attenzione che viene rivolta al tema sicurezza è continua, sia nelle grandi che nelle Pmi dove si è compiuto un salto in avanti dal punto di vista culturale. Anche se purtroppo l'infortunio è sempre dietro l'angolo, dobbiamo tutti impegnarci per limitare al massimo il rischio. Questo accordo con Inail rafforza questo percorso aumentando le possibilità di un dialogo e un'attenzione ancora più diretti, e lo sigliamo nell'interesse innanzitutto dei lavoratori ma anche delle aziende che rappresentiamo" dichiara Andrea Amalberto, presidente di Confindustria Piemonte.



