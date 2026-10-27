FleeTO, il Noleggio Con Conducente che fa del viaggio un'esperienza: a Torino e non solo, trasferimenti, shuttle aziendali ed eventi su flotta premium

Non si tratta solo di raggiungere la destinazione, ma del modo in cui ci si arriva. È da questa idea che nasce FleeTO S.r.l., azienda di Noleggio Con Conducente (NCC) che offre servizi di trasporto privato e aziendale su prenotazione, pianificati con attenzione e costruiti attorno alle esigenze di ogni cliente. Comfort, eleganza, riservatezza e professionalità sono i quattro valori su cui l'azienda fonda il proprio lavoro quotidiano, sintetizzati nel claim "Every point. A new direction".

Più di un semplice trasferimento

Per FleeTO il trasferimento è un momento da condividere con il cliente. Ogni servizio viene curato nei minimi dettagli, a partire dall'ascolto delle richieste, per far sentire chi viaggia accolto e a proprio agio. L'obiettivo è offrire un trasporto dedicato a ogni tipo di necessità, dal singolo passeggero ai gruppi numerosi.

Svariate tipologie di servizi, una sola regia

L'offerta di FleeTO si articola in diverse aree:

Trasferimenti e disposizioni per aziende e privati, da e per aeroporti, stazioni, abitazioni e sedi congressuali.

per aziende e privati, da e per aeroporti, stazioni, abitazioni e sedi congressuali. Shuttle aziendale , navette personalizzate e pianificate per il personale, pensate per garantire puntualità ed efficienza.

, navette personalizzate e pianificate per il personale, pensate per garantire puntualità ed efficienza. Soluzioni per tour operator e agenzie di viaggio , con spostamenti incoming su misura, alla scoperta del territorio nazionale.

, con spostamenti incoming su misura, alla scoperta del territorio nazionale. Event management , con supporto professionale nella logistica di eventi, congressi e delegazioni VIP.

, con supporto professionale nella logistica di eventi, congressi e delegazioni VIP. Autisti multilingue , per accogliere al meglio la clientela internazionale.

, per accogliere al meglio la clientela internazionale. Servizio 24/7, con assistenza in tempo reale per gestire subito variazioni e richieste urgenti.

Il mezzo giusto, sempre

La flotta, composta da veicoli di ultima generazione selezionati per comfort, sicurezza e qualità, è costruita principalmente sul marchio Mercedes-Benz. Tra le ammiraglie figurano le berline Mercedes-Benz Classe S e Classe E e BMW Serie 7, affiancate dai SUV Mercedes-Benz GLC e BMW X3. Per i piccoli gruppi sono disponibili i minivan Mercedes-Benz Classe V e i minibus Sprinter, veri salotti in movimento con ampia capacità di carico. Per i gruppi più numerosi invece, FleeTO mette a disposizione bus Gran Turismo moderni e accessoriati.

Prenotare è semplice

Il servizio funziona su prenotazione. Il cliente indica partenza, destinazione, data, ora e numero di passeggeri tramite il modulo online su flee-to.com, oppure contatta l'azienda per telefono o WhatsApp. L'Ufficio Commerciale ricontatta il cliente per confermare il servizio e proporre il veicolo più adatto.

Chi è FleeTO

FleeTO S.r.l. è un'azienda di Noleggio Con Conducente con sede a Torino, specializzata in trasferimenti privati e aziendali, shuttle per il personale, servizi per tour operator ed event management sull’intero territorio nazionale. Opera su prenotazione con una flotta premium di berline, SUV, minivan, minibus e bus Gran Turismo, autisti multilingue e assistenza attiva 24 ore su 24.







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