Furto aggravato, scattano le manette per un 27enne romeno e un 45enne italiano

La Polizia di Stato ha arrestato un ventisettenne di origini romene e un italiano di quarantacinque anni per furto aggravato in concorso.

L'intervento della Polizia in piazza Bodoni

Poco dopo le quattro del mattino, su segnalazione della Centrale Operativa, una pattuglia dell’UPGSP della Questura di Torino è intervenuta in via Gramsci per un probabile furto in atto da parte di due persone.

In via Soleri, gli Agenti individuano un negozio con la vetrina infranta e, grazie alle indicazioni di alcuni passanti, apprendono della loro fuga, con un registratore cassa, in direzione Piazza Bodoni, intercettandoli e bloccandoli subito dopo nella piazza.

Tombino usato come 'ariete' per sfondare la vetrina

Da successivi accertamenti, è emerso che i due uomini, dopo aver infranto la vetrina dell’attività commerciale, utilizzando come di consueto un tombino, avevano asportato il registratore cassa dall’attività commerciale, per poi tentare di aprirlo in un luogo più isolato.

Da inizio settembre, nel capoluogo piemontese, grazie al rafforzato controllo del territorio notturno, i poliziotti delle Volanti e della Squadra Mobile della Questura di Torino hanno arrestato 13 persone, nella maggior parte dei casi individuati e fermati nell’atto di porre in essere il furto o subito dopo averlo commesso.

Il procedimento penale si trova nella fase delle indagini preliminari e, pertanto, vige la presunzione di non colpevolezza a favore degli indagati, sino alla sentenza definitiva.