Autunno di gusto alla Vineria BaccaNera di Torino: tornano i format a "Radici & Calici", "Fuori di Porcino" e la Magia di "HalloWine"

Prosegue con grande successo la stagione autunnale alla Vineria BaccaNera di Torino con la rassegna "Radici & Calici", sotto la direzione artistica di Marco Fedele e la passione dei titolari Ettore e Roberto attenti Sommelier per celebrare le eccellenze del territorio e la cultura della degustazione.

Gli ultimi tre giorni di ottobre si preannunciano ricchi di appuntamenti enogastronomici imperdibili, realizzati in collaborazione con (Cocina Clandestina - FoodMotivator), pronti ad accogliere winelover e appassionati di cucina stagionale.

Mercoledì 28 Ottobre (ore 19:30) – Fuori di Porcino

Una serata evento che celebra l’autunno e i sapori della terra. I funghi porcini, protagonisti della tavola, saranno proposti in un percorso degustazione firmato dallo Chef Riccardo Portesi del ristorante RADIX di Giaveno (Cucina Contemporanea), sapientemente abbinati a calici d'eccellenza selezionati:

Bignè del Radix al porcino, salsa porcinata e maionese al porro

In abbinamento: Calice di Rosato di Nebbiolo Ystà – Cantina San Firmino (Pertusio)

Calice di Rosato di Nebbiolo – Cantina San Firmino (Pertusio) Tartare di manzo, porcino sott'olio del Radix e crumble di porcino

In abbinamento: Calice di Nebbiolo Riccinebbia – Cantina La Biòca (Serralunga d'Alba)

Calice di Nebbiolo – Cantina La Biòca (Serralunga d'Alba) Cannellone ripieno al porcino, la sua besciamella e salsa al prezzemolo

In abbinamento: Calice di Morellino di Scansano La Madonnina – Tenuta Agostinetto (Grosseto)

Prezzo della serata: € 30,00

Prenotazione obbligatoria (posti limitati).

Giovedì 29 Ottobre – Incontro con il Produttore

La rassegna prosegue con un nuovo appuntamento dedicato alla conoscenza diretta di chi il vino lo produce con passione.

Ospite d'eccezione: l’Azienda Agricola Ametlier di Susa (TO), che racconterà e farà degustare i vini della Valle di Susa.

Venerdì 30 Ottobre – HalloWine: Dolcetto o Scherzetto?

Brindisi da brivido per la notte più misteriosa dell'anno: una serata speciale tra sapori autunnali, sorprese ed enigmi.

Ospite Speciale: La cartomante Luce Dorata, pronta a interrogare i suoi tarocchi e svelare il futuro (e il "Passito") dei presenti.

Il Menu & gli Incantevoli Abbinamenti:

1. Flan di Zucca

In abbinamento: Calice di Chardonnay – Carlin de Paolo

2. Bruschetta Nera (segale & orzo) con Mousse di zucca e noci

In abbinamento: Calice di Baratuciat – Bes

3. Tris magico di Formaggi d'Autunno

In abbinamento: Calice di Dolcetto Muntà – O. BarberisFuori Carta Vini: Proposta Fuori Degustazione da scoprire in loco : “Vino Passito ” servito con un dolcetto scherzetto a sorpresa …

Prezzo della serata: € 25,00

Prenotazione raccomandata.

Informazioni, Location e Prenotazioni

Ettore e Roberto vi aspettano inoltre dal lunedì al sabato per aperitivi, degustazioni ed esperienze alla scoperta delle migliori etichette selezionate.