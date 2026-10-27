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Eventi | 27 ottobre 2026, 12:15

Autunno di gusto alla Vineria BaccaNera di Torino: tornano i format a "Radici & Calici", "Fuori di Porcino" e la Magia di "HalloWine"

Tre appuntamenti imperdibili dal 28 al 30 ottobre con la cultura del buon bere, la grande cucina di territorio, produttori d'eccellenza e carte dei tarocchi

Prosegue con grande successo la stagione autunnale alla Vineria BaccaNera di Torino con la rassegna "Radici & Calici", sotto la direzione artistica di Marco Fedele e la passione dei titolari Ettore e Roberto attenti Sommelier  per celebrare le eccellenze del territorio e la cultura della degustazione.

Gli ultimi tre giorni di ottobre si preannunciano ricchi di appuntamenti enogastronomici imperdibili, realizzati in collaborazione con (Cocina Clandestina - FoodMotivator), pronti ad accogliere winelover e appassionati di cucina stagionale.

Mercoledì 28 Ottobre (ore 19:30) – Fuori di Porcino
Una serata evento che celebra l’autunno e i sapori della terra. I funghi porcini, protagonisti della tavola, saranno proposti in un percorso degustazione firmato dallo Chef Riccardo Portesi del ristorante RADIX di Giaveno (Cucina Contemporanea), sapientemente abbinati a calici d'eccellenza selezionati:

  • Bignè del Radix al porcino, salsa porcinata e maionese al porro
     In abbinamento: Calice di Rosato di Nebbiolo Ystà – Cantina San Firmino (Pertusio)
  • Tartare di manzo, porcino sott'olio del Radix e crumble di porcino
     In abbinamento: Calice di Nebbiolo Riccinebbia – Cantina La Biòca (Serralunga d'Alba)
  • Cannellone ripieno al porcino, la sua besciamella e salsa al prezzemolo
    In abbinamento: Calice di Morellino di Scansano La Madonnina – Tenuta Agostinetto (Grosseto)

Prezzo della serata: € 30,00
Prenotazione obbligatoria (posti limitati).

Giovedì 29 Ottobre – Incontro con il Produttore
La rassegna prosegue con un nuovo appuntamento dedicato alla conoscenza diretta di chi il vino lo produce con passione.

  • Ospite d'eccezione: l’Azienda Agricola Ametlier di Susa (TO), che racconterà e farà degustare i vini della Valle di Susa.

Venerdì 30 Ottobre – HalloWine: Dolcetto o Scherzetto?
Brindisi da brivido per la notte più misteriosa dell'anno: una serata speciale tra sapori autunnali, sorprese ed enigmi.

  • Ospite Speciale: La cartomante Luce Dorata, pronta a interrogare i suoi tarocchi e svelare il futuro (e il "Passito") dei presenti.

Il Menu & gli Incantevoli Abbinamenti:

1. Flan di Zucca
 In abbinamento: Calice di Chardonnay – Carlin de Paolo

2. Bruschetta Nera (segale & orzo) con Mousse di zucca e noci
In abbinamento: Calice di Baratuciat – Bes

  • 3. Tris magico di Formaggi d'Autunno
     In abbinamento: Calice di Dolcetto Muntà – O. BarberisFuori Carta Vini: Proposta Fuori Degustazione da scoprire in loco : “Vino Passito ” servito con un dolcetto scherzetto a sorpresa …

Prezzo della serata: € 25,00
Prenotazione raccomandata. 

Informazioni, Location e Prenotazioni

 Ettore e Roberto vi aspettano inoltre dal lunedì al sabato per aperitivi, degustazioni ed esperienze alla scoperta delle migliori etichette selezionate.

C.S.

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