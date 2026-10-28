E4SHUTTLE, il pallet shuttle a 4 vie per lo stoccaggio ad alta densità

Ricavare più posti pallet senza ampliare il magazzino è uno dei problemi più ricorrenti per chi si occupa di logistica e produzione. Le scaffalature tradizionali hanno bisogno di corridoi in cui far passare i carrelli elevatori, e ogni corridoio è spazio tolto allo stoccaggio.

I sistemi pallet shuttle nascono proprio per questo: dentro la scaffalatura si muove una navetta automatica, e i carrelli restano fuori.

E4SHUTTLE è il pallet shuttle a 4 vie di Eurofork. Rispetto agli shuttle tradizionali può spostarsi tra corridoi e canali autonomamente e cambiare livello sfruttando i pallet lifter. Questo lo rende adatto anche a magazzini con molti codici diversi, flussi variabili e layout complessi.

Come funziona un pallet shuttle a 4 vie

Il principio è semplice. Il pallet entra nel sistema AS/RS da una postazione di ingresso e un elevatore, il lifter, lo porta al livello corretto. Lì la navetta lo prende in carico e lo deposita nel canale assegnato. In uscita il percorso si inverte: lo shuttle recupera il pallet e lo riporta verso il lifter, da cui prosegue verso la spedizione o la produzione.

La differenza rispetto ai sistemi madre-figlia sta nel modo in cui la navetta si muove. Il sistema madre-figlia, progettato per magazzini in cui l’intensità di stoccaggio deve essere ancora più elevata, è composto da due unità operative: uno shuttle e un satellite. La funzione dello shuttle è quella di percorrere i corridoi del magazzino e posizionare il satellite all’ingresso del canale designato. Una volta raggiunta la destinazione, è il satellite a entrare nel canale per eseguire le operazioni di stoccaggio dei pallet o il loro prelievo, trasferendoli verso lo shuttle. E4SHUTTLE invece si sposta da solo sia in profondità lungo i canali sia trasversalmente tra un canale l'altro, cambiando direzione attraverso i corridoi. È la stessa macchina a raggiungere qualsiasi posizione del magazzino.

Quando conviene scegliere un 4 vie

I sistemi madre-figlia restano un'ottima soluzione quando sono presenti molte referenze per ogni pallet e quando i flussi in entrata ed uscita sono particolarmente elevati.

Le cose cambiano quando flessibilità e scalabilità sono aspetti fondamentali all'interno del magazzino. Qui serve una navetta che possa andare dove serve senza vincoli di corsia, ed è il contesto per cui E4SHUTTLE è stato progettato. In particolare si adatta bene a:

magazzini con un'ampia varietà di SKU per pallet;

attività con forti picchi stagionali;

edifici esistenti o spazi dalla forma irregolare;

aree buffer tra produzione e spedizione;

centri di distribuzione e hub logistici che devono crescere nel tempo.

Densità e flessibilità nello stesso impianto

Meno corsie operative significa più spazio per i pallet. E4SHUTTLE lavora in configurazioni multi-profondità e multi-livello, quindi sfrutta il volume del magazzino in tutte le direzioni.

Questa densità non va a scapito della gestione delle scorte. Il sistema supporta le principali logiche di stoccaggio, cioè FIFO, LIFO e FEFO, gestisce i formati di pallet più diffusi e carichi di diverse dimensioni. Questo è un aspetto importante in settori come il food & beverage o il farmaceutico, dove scadenze e lotti contano.

Coordinamento e controllo in tempo reale

In un magazzino automatico la parte meccanica è solo metà del lavoro. L'altra metà è decidere quale navetta fa cosa, in quale ordine e con quale percorso.

E4SHUTTLE è gestito da EXA, il Warehouse Control System di Eurofork, che assegna le missioni e coordina le navette in tempo reale. A bordo macchina lavora un sistema di machine learning interconnesso con la piattaforma, affiancato da un posizionamento assoluto brevettato basato su una mappatura 3D del magazzino: la posizione di ogni navetta e di ogni pallet è nota in ogni momento.

Il condition monitoring tiene sotto controllo lo stato dell'impianto e permette di programmare la manutenzione prima che un'anomalia diventi un fermo.

Un sistema che cresce con il magazzino

Uno dei limiti dei magazzini automatici tradizionali è che vanno dimensionati fin dall'inizio su volumi futuri, spesso difficili da prevedere. Con E4SHUTTLE la capacità si regola sul numero di navette: si parte da quello che serve oggi e se ne aggiungono altre quando i volumi crescono o arriva un picco stagionale.

In sintesi

E4SHUTTLE porta nel magazzino ad alta densità ciò che spesso manca: la flessibilità. Una singola navetta può servire qualsiasi canale e qualsiasi livello, mentre il software ne coordina le missioni ottimizzando flussi e priorità. La capacità del sistema cresce in modo modulare con l'evoluzione del business, senza interventi strutturali invasivi. È la soluzione ideale per applicazioni caratterizzate da un elevato numero di SKU e da flussi logistici variabili, dove i sistemi tradizionali possono risultare meno adattabili.





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