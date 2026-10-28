Circoscrizione 3, al via i lavori sulla campagna vaccinale: "Tutelare i fragili è un dovere di tutti"

Prevenire significa proteggere, ed è proprio attorno a questo principio che si è sviluppato il primo appuntamento guidato da Giuseppe Giove nel suo nuovo incarico di coordinatore della commissione Sanità della Circoscrizione 3. Al centro dei lavori l'avvio della campagna vaccinale stagionale 2026-2027, partita sul territorio piemontese lo scorso 8 ottobre per la fascia pediatrica e il 13 ottobre per la popolazione adulta.

L'attenzione principale è stata rivolta alla protezione dei soggetti maggiormente esposti ai rischi della stagione fredda, tra cui anziani, persone affette da patologie croniche, bambini e donne in gravidanza, estendendo la riflessione al ruolo fondamentale svolto da familiari, caregiver e operatori sanitari per la salute della collettività.

Il confronto sui vaccini

Nel corso della commissione si sono approfonditi molteplici aspetti legati alla prevenzione, partendo dall'analisi dei dati sulla vaccinazione antinfluenzale e sui benefici concreti che essa garantisce nel contrastare le complicanze. Oltre ai risvolti positivi per la salute individuale e pubblica, si è ricordato come un'ampia adesione contribuisca in modo decisivo alla sostenibilità dell'intero Servizio Sanitario.

Il dibattito ha poi abbracciato l'offerta vaccinale complessiva, esaminando i percorsi di somministrazione dedicati al virus respiratorio sinciziale, HPV, COVID-19, herpes zoster, pneumococco e ai richiami contro difterite, tetano e pertosse. Per garantire un accesso diffuso ai servizi sul territorio, i cittadini possono fare riferimento al proprio medico di medicina generale, al pediatra di libera scelta, ai centri vaccinali dell'Asl o alle farmacie aderenti alla campagna per i presidi autorizzati.

Strumenti digitali, esperti a confronto

Per consultare la propria storia vaccinale, verificare le somministrazioni pregresse e valutare eventuali richiami con il supporto del medico di riferimento, i cittadini hanno a disposizione i servizi digitali del portale regionale Salute Piemonte. La seduta si è avvalsa dei contributi tecnici del Direttore di Distretto, il dottor De Luca, della dottoressa Tandurella e della coordinatrice infermieristica del Centro Vaccinale, Dottoressa Isabella Magliano, che hanno fornito un quadro chiaro e dettagliato sulle strategie operative in corso.

"La prevenzione - ha spiegato Giove -, rappresenta una scelta individuale capace di trasformarsi in un fondamentale gesto di responsabilità verso l'intera comunità".