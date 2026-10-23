Asl To3 in festa al Teatro Don Bosco di Rivoli per i 10 anni di "Evviva", oltre 65mila studenti formati al primo soccorso

Asl To3 in festa per il decennale di "Evviva", la grande manifestazione rivolta a bambini e ragazzi, che porta in piazza la formazione sul primo soccorso, la rianimazione cardiopolmonare, la defibrillazione precoce, l'emergenza e le buone pratiche di salute. Quello di oggi, al Teatro Don Bosco di Rivoli è stato un pomeriggio in cui ripercorrere 10 anni di emozioni tra passato, presente e futuro: il racconto e le immagini dei primi incontri, le prime piazze, i fondatori, le prime scuole coinvolte; l'oggi con le migliaia di studenti formati, le associazioni coinvolte, i professionisti sanitari, i volontari, le scuole, le amministrazioni comunali e i progetti generati dalla manifestazione che costituiranno il futuro del progetto Evviva Asl To3. E ancora i numeri di "Evviva": più di 3mila classi, oltre 65mila alunni, 30 Comuni coinvolti nelle 64 edizioni svolte, la voce della scuola attraverso le parole dei dirigenti scolastici di due istituti coinvolti, gli interventi dei "Ragazzi di Evviva" che, dopo aver partecipato alle manifestazioni come studenti oggi collaborano negli stand e svolgono attività di peer education.

Molto significative le testimonianze di due persone che devono la vita alla tempestività di un primo soccorso: un 25enne accasciatosi a terra mentre spingeva l'auto in panne dell'amico, che, prontamente ha praticato una rianimazione cardiopolmonare precoce e Gabriele, il bambino salvato dall'allenatore su un campo da calcio di Ceva grazie all'utilizzo del defibrillatore automatico esterno (DAE).

"Oggi celebriamo un traguardo storico, i 10 anni del progetto "Evviva", un'iniziativa che ha portato la cultura della prevenzione e del primo soccorso direttamente nelle scuole e nelle piazze - afferma Michele Grio, Direttore dell'Anestesia e Rianimazione di Rivoli - Come ricordato all'apertura dell'evento, dieci anni fa abbiamo iniziato a insegnare un semplice gesto salvavita; oggi, quel gesto viene trasmesso con passione da migliaia di ragazzi e cittadini, contribuendo sensibilmente per una società migliore e più consapevole".

Il Direttore Generale Giovanni La Valle ha voluto ringraziare con una targa dedicata Flavio Boraso, direttore generale dell'Asl To3 al momento della nascita di Evviva "per la lungimiranza nel promuove "Evviva", che da 10 anni porta al di là dei confini territoriali il nome dell'Azienda", Michele Grio " in segno di ringraziamento per aver dato vita e fatto crescere "Evviva" in questo decennio" e a Sabrina Massola per l'impegno e la dedizione nell'organizzazione decennale di "Evviva".

"Dieci anni di Evviva sono un patrimonio prezioso per la cultura della prevenzione in Asl To3 - dichiara La Valle -. Con Evviva abbiamo scelto una strada unica e originale: parlare al cuore dei più giovani, per arrivare a tutti. Loro, i nostri ragazzi, sono diventati i veri ambasciatori della salute, portando il messaggio della prevenzione nelle famiglie, nelle case, nella vita di ogni giorno. Dieci anni che non sono solo un traguardo, ma la spinta a continuare, a sognare più in grande. Un'esperienza nata qui che può diventare esempio e modello per tanti altri territori".