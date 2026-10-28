Un medico senza sala d'attesa: a Torino arriva ProXimo, l'ambulatorio su quattro ruote [FOTO]

C'è un nuovo ambulatorio a Torino, ma non ha mura. Si muove su quattro ruote e va a cercare le persone là dove le istituzioni fanno più fatica ad arrivare: nei giacigli di strada, nei dormitori a bassa soglia, nelle comunità mamma-bambino e, quando serve, direttamente a casa. Si chiama ProXimo ed è stato inaugurato al Distretto Sociale Barolo di via Cottolengo.

I meriti di Camminare Insieme Odv

A farlo nascere è stata l'associazione Camminare Insieme Odv, da oltre trent'anni un pilastro complementare al sistema sanitario torinese. Lo strumento è stato acquistato grazie a una gara di solidarietà che ha raccolto quasi 102 mila euro. La campagna, andata avanti quattro mesi sulla piattaforma For Funding di Intesa Sanpaolo, ha superato l'obiettivo dei 100 mila euro grazie a cittadini, imprese e al contributo diretto della banca attraverso il Programma Formula, sviluppato in collaborazione con CESVI.

La missione è chiara: portare salute, cura e sostegno alle persone più fragili. E il nome non è casuale. ProXimo, con la X al centro, vuole essere una prossimità che si estende e si moltiplica. A bordo ci sono attrezzature mediche essenziali, ma soprattutto volontari e professionisti pronti a offrire assistenza medica, orientamento sociosanitario e ascolto.

Il progetto

Il progetto lavorerà in stretta collaborazione con i servizi già attivi a Torino e nell'area metropolitana, con un'attenzione particolare alle donne in gravidanza, accompagnandole nell'accesso ai consultori Asl e ai servizi territoriali.

Con questo mezzo mobile, l'associazione punta ad aggiungere alle attività del suo poliambulatorio - 70 mila persone curate in trent'anni, 20 mila accessi e oltre 30 mila prestazioni gratuite solo nell'ultimo anno con 250 volontari di cui 180 medici - circa cento visite a persone senza fissa dimora, trecento ospiti dei dormitori, cinquanta interventi domiciliari per persone vulnerabili e trenta nuclei familiari nelle comunità mamma-bambino.

Chiamparino: "Un sogno diventato realtà"

Il presidente di Camminare Insieme, Sergio Chiamparino, ha ricordato che la collaborazione con l'Asl Torino è di primaria importanza e che non c'è motivo per pensare che venga meno. Ha quindi ringraziato Intesa Sanpaolo per il grande sostegno finale e tutti i donatori, sottolineando che "quello che era un sogno si è trasformato in uno strumento concreto di aiuto". ProXimo, ha aggiunto, "non è solo un veicolo, ma un ponte di empatia e cura che porterà soccorso e dignità proprio dove c'è più bisogno".

Per Intesa Sanpaolo l'iniziativa è un modello concreto di prossimità. Lo ha detto il direttore regionale Piemonte Nord, Valle d'Aosta e Sardegna, Stefano Cappellari, spiegando che la banca ha scelto questo progetto insieme a CESVI proprio per la sua attenzione alle persone. L'obiettivo, ha detto, è "promuovere il benessere delle persone e delle comunità" offrendo assistenza direttamente sul territorio, e ha ricordato che con il Programma Formula, in Piemonte, la banca ha già sostenuto oltre 20 iniziative con 2,5 milioni di euro.

Sulla stessa linea CESVI. Il vice direttore generale Roberto Vignola ha ricordato che il Programma Formula, dal 2021, vede CESVI come partner strategico per selezionare le migliori progettualità in tutta Italia. Un percorso che ha già portato a "228 progetti sostenuti" e che dimostra, ha detto, "come il connubio tra i mondi non profit e profit possa rispondere alle tematiche territoriali, sociali e ambientali, in maniera mirata ed efficace".

Presenti anche le istituzioni sanitarie e cittadine. Il direttore generale dell'Asl Città di Torino, Carlo Picco, ha definito l'inaugurazione "un momento importante" e ha rievocato il periodo del Covid, quando Camminare Insieme è venuta a dare una mano senza chiedere nulla. Le istituzioni, ha osservato, "non possono arrivare ovunque" e questo mezzo simboleggia proprio un momento sinergico.

Concetto ripreso dall'assessore alle Politiche sociali Jacopo Rosatelli, secondo cui l'alleanza tra associazioni e fondazioni è strategica. "Tutte le volte che Camminare Insieme propone qualcosa porta cambiamenti concreti", ha detto, aggiungendo che c'è sempre più bisogno di "dimostrare che credendo nei valori di solidarietà, uguaglianza e fratellanza si può dare un segno concreto di speranza in questo contesto storico".