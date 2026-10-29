eVISO Energy partner della Fiat Torino City Marathon 2026: con eVISO giro ogni chilometro diventa energia

eVISO, società di tecnologia, quotata all’EGM, che opera nel settore dell’energia e del gas, è Energy Partner della FIAT Torino City Marathon 2026. La partnership porta nella maratona della città di Torino eVISO giro, l’energy app che trasforma l’attività fisica in uno sconto sulla bolletta della luce.

La FIAT Torino City Marathon 2026 punta a 10.000 iscritti. A un mese dal via, le adesioni a maratona e mezza maratona sfiorano quota 8.000. Sulla maratona gli atleti stranieri sfiorano il 35%. Tra gli italiani, il 62% arriva da fuori Piemonte. L’edizione 2025 ha chiuso con 8.179 iscritti e 7.156 partenti. Il comitato organizzatore ha stimato un indotto turistico tra 2,4 e 2,8 milioni di euro. Per il 2026 il Politecnico di Torino certificherà la ricaduta economica e turistica dell’evento.

Il weekend si apre sabato 28 novembre con la FIAT Torino City Run. È la non competitiva aperta a famiglie, runner e camminatori, su un anello nel Parco del Valentino, con partenza alle 10.30 davanti al Castello del Valentino. Per ogni iscrizione, 5 euro sostengono la ricerca dell’Istituto Nazionale Oncologico di Candiolo-INOC.

Domenica 29 novembre, alle 8.30, maratona e mezza maratona condividono la partenza da piazza Vittorio Veneto. La maratona tocca il Parco del Valentino e il Lingotto, raggiunge Moncalieri, Beinasco e Nichelino e rientra in centro fino al traguardo di piazza Castello. La mezza maratona attraversa l’area degli stabilimenti FIAT e la Palazzina di Caccia di Stupinigi e arriva al centro commerciale I VIALI di Nichelino. Il Marathon Village di Green Pea, al Lingotto, accoglie podisti e aziende partner venerdì 27 e sabato 28 novembre, dalle 10.00 alle 20.00.

eVISO giro si collega alle principali piattaforme di tracciamento: Strava, Garmin, Apple Salute e Connessione Salute di Android. Ogni camminata, corsa e pedalata carica una batteria virtuale in wattora (Wh). L’energia accumulata diventa uno sconto sulla bolletta luce eVISO.

Il percorso con la maratona è partito il 23 ottobre al Parco del Valentino. eVISO giro ha firmato il “Warm up”, 5 km di corsa e camminata. L’allenamento ha aperto la giornata di presentazione della FIAT Torino City Run, proseguita con il talk su sport, salute, sostenibilità e prevenzione nella sede di Santander a Torino.

«La partnership con la FIAT Torino City Marathon è, per eVISO, l’incontro di valori comuni: lo sport come scuola di costanza, la salute come bene da custodire ogni giorno, la prevenzione come scelta che nasce dalle abitudini. eVISO giro porta questi valori nella vita quotidiana delle persone, trasformando ogni movimento in energia da scontare sulla bolletta luce eVISO. Quando sport, salute e sostenibilità procedono insieme, ne beneficia l’intera comunità», dichiara Lucia Fracassi, Amministratrice Delegata di eVISO.

La partnership con la maratona si affianca all’accordo triennale che vede eVISO Main Sponsor della Federazione Ciclistica Italiana.