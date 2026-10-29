Teoresi punta a entrare in orbita e fa shopping in Germania: acquisita la Delta System Solution

Francesco Cianelli, CEO di Teoresi GmbH e CFO di Teoresi Group (al centro) con Stuart Baskcomb e Robert Muirhead, co-founder e co-Director di Delta System Solutions

Teoresi Group, società globale di ingegneria specializzata in tecnologie d'avanguardia con sede a Torino, fa shopping in Germania. Ha infatti completato la sua prima acquisizione internazionale tramite la controllata Teoresi GmbH, che integra nel gruppo il 100% delle quote di Delta System Solutions, azienda tedesca d'ingegneria specializzata nella valutazione della sicurezza e dell'affidabilità dei sistemi complessi in settori come l'avionica e l'aerospazio. L'obiettivo è rafforzare il posizionamento del gruppo in settori safety-critical e ad alto contenuto tecnologico come l'aerospazio.

Sedi e internazionalizzazione

L'operazione segna una tappa fondamentale nel percorso di crescita estera di Teoresi. Dopo lo sviluppo organico che ha portato all'apertura di sedi non solo in Germania ma anche in Svizzera e Stati Uniti, questa acquisizione ne consolida la dimensione globale e consente al gruppo di rafforzare il proprio presidio sul mercato tedesco, anche grazie alla presenza di Delta System Solutions a Monaco di Baviera e a Wildau (vicino a Berlino).

Permette, inoltre, di potenziare l'offerta di competenze nell'ingegneria di sistema, integrando specializzazioni nella sicurezza funzionale - l'insieme di analisi, calcoli e valutazioni necessarie a garantire la sicurezza di un sistema complesso - nelle analisi RAMS (affidabilità, disponibilità, manutenibilità e sicurezza) e nel supporto ai percorsi di certificazione e conformità delle soluzioni aerospaziali.

Allo stesso tempo, l'integrazione in una realtà globale fornisce a Delta System Solutions la struttura commerciale, la scala operativa e il network internazionale necessari per ampliare la propria base clienti e applicare le proprie competenze a programmi complessi su scala mondiale.

"Tappa importante di crescita"

"Questa acquisizione rappresenta una tappa importante nel percorso di crescita del Gruppo - commenta Francesco Cianelli, CEO di Teoresi GmbH e CFO di Teoresi Group -. Da un lato, con l'integrazione di Delta System Solutions, Teoresi Group rafforza la presenza in Germania dove, oltre alla sede principale di Monaco, contiamo uffici a Stoccarda, Berlino e Ingolstadt. Dall'altro, grazie al portafoglio specializzato di Delta, ampliamo la gamma di servizi offerti ai clienti in tutto il mondo e le opportunità nel settore aerospaziale, posizionando sempre più il Gruppo nell'Aerospace e nell'ambito della safety dei sistemi critici e complessi".

"L'integrazione nel Gruppo Teoresi è un'operazione strategica da cui trarranno beneficio i clienti di entrambe le realtà - aggiungono Stuart Baskcomb e Robert Muirhead, co-founder e co-Director di Delta System Solutions -. Entrando a far parte di un'azienda internazionale, consolidata a livello globale, estendiamo in modo significativo il raggio d'azione dei nostri servizi. Al tempo stesso, siamo certi di poter contribuire all'ulteriore crescita di Teoresi Group con le nostre competenze specialistiche. Puntiamo a costruire sinergie a lungo termine, grazie anche alla vicinanza geografica tra le nostre sedi e quelle di Teoresi, per sviluppare soluzioni sempre più mirate per le esigenze del settore".

Aeronautica civile e difesa

Le competenze dell'azienda trovano applicazione in vari settori: dall'aeronautica civile alla difesa; dai sistemi di mobilità aerea avanzata di nuova generazione - tra cui i velivoli a pilotaggio remoto (UAV), velivoli elettrici a decollo e atterraggio verticale (eVTOL) - ai sistemi di propulsione elettrica, ibrida e a idrogeno. Oltre alle attività di analisi e supporto progettuale, il team di Delta System Solutions partecipa attivamente ai gruppi di lavoro internazionali per la definizione e stesura dei nuovi standard di sicurezza nel settore Aerospace.

L'acquisizione di Delta System Solutions si inserisce nel costante percorso di rafforzamento di Teoresi GmbH sul mercato tedesco. Nel 2025 la società ha consolidato la propria posizione, dando continuità a un percorso che dal 2023 ha registrato una crescita media del 9,2%. Per il 2026 si prevede un ulteriore incremento del fatturato del 10,8% rispetto al 2025. I ricavi sono principalmente generati dal settore dei trasporti dove Teoresi fornisce le proprie competenze ai principali costruttori e produttori attraverso le sue 4 sedi operative sul territorio tedesco (Monaco di Baviera, Stoccarda, Berlino e Ingolstadt) offrendo soluzioni specializzate nei campi dell'elettronica embedded nei sistemi meccanici e della digitalizzazione.

La guida autonoma prende quota

L'acquisizione di Delta si inserisce in una traiettoria strategica e in un percorso industriale già avviato da Teoresi per trasferire le proprie competenze negli ambiti software, connettività e guida autonoma al mondo dell'aerospazio, promuovendo una costante cross-fertilization tra il settore automotive e quello aeronautico. In particolare, Teoresi applica metodologie di Model-Based Systems Engineering (MBSE); sviluppa software embedded con applicazioni su micro e nano satelliti o per la gestione del traffico aereo; progetta interfacce conversazionali e architetture di cybersecurity (con approccio secure-by-design) per la protezione dei sistemi critici. Tra i progetti di frontiera sviluppati all'interno dei suoi Innovation Hub ci sono anche Digital Twin, Computer Vision e Sensor Fusion per la simulazione della dinamica di volo e la percezione dell'ambiente in scenari operativi complessi.