Venerdì i funerali di Marco Veronese: proseguono a tutto campo le indagini dei carabinieri

Nelle scorse ore la procura di Torino ha dato il via libera per lo svolgimento dei funerali di Marco Veronese, 39 anni, ucciso nella notte tra il 22 e il 23 ottobre a Collegno. Le esequie - come riferisce l'agenzia di stampa Ansa - si terranno venerdì alle ore 14.30, nella casa funeraria Eurofunerali di via Antonelli 42.

Accoltellato più di dieci volte

Per quanto riguarda l'autopsia sui risultati c'è il massimo riserbo. Dalle prime ricostruzioni Veronese sarebbe stato accoltellato più di dieci volte da un uomo incappucciato, che è poi fuggito. Durante l'aggressione non sarebbe stato portato via nulla: la vittima aveva con sé due telefoni, il portafoglio e un piccolo coltellino, sui quali sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri.

Nessuna pista viene esclusa

L'ipotesi di una rapina finita male, quindi, anche se non del tutto tramontata, non è tra quelle più accreditate dagli inquirenti. Il trentanovenne era stato trovato agonizzante all'incrocio tra corso Francia e via Sabotino, nei pressi di Collegno, vicino alla casa dei genitori, dove si era trasferito dopo la separazione.